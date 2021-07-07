Son dakika altın fiyatları çılgına çevirdi! 22 ayar 14 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı! Çeyrek altın gram altın piyasayı karıştırdı

Mayıs ayından sonra büyük bir sallantıya giren altın fiyatlarında bir türlü dinmek binmedi. Mayıs ayı itibariyle süratle yukarıya fiyatlara doğru çıkan altın Haziran ayında skandal bir durgunluk yaşadıktan sonra yavaş yavaş düşmeye başlamıştı. Mayıs ayında çeyrek altının alış fiyatı 860'lara kadar çıkarken; Haziran ayında ise bu hal 805 liraya kadar düşmüştü. Uzun vadeli yatırımlarda kar oranını yüksek bir şekilde bırakan altının son halunun ne olacağı ise büyük bir merak hususu haluna geldi. Eksperler sık sık sene sonucunda şimdiki fiyatlarının iki katına satılacağını dile getirse bile çoğu şahıs buna inanmak istemiyor.

07.07.2021 09:15 - Son Güncelleme: 07.07.2021 09:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





