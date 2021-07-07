Son dakika altın fiyatları çılgına çevirdi! 22 ayar 14 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı! Çeyrek altın gram altın piyasayı karıştırdı
Mayıs ayından sonra büyük bir sallantıya giren altın fiyatlarında bir türlü dinmek binmedi. Mayıs ayı itibariyle süratle yukarıya fiyatlara doğru çıkan altın Haziran ayında skandal bir durgunluk yaşadıktan sonra yavaş yavaş düşmeye başlamıştı. Mayıs ayında çeyrek altının alış fiyatı 860'lara kadar çıkarken; Haziran ayında ise bu hal 805 liraya kadar düşmüştü. Uzun vadeli yatırımlarda kar oranını yüksek bir şekilde bırakan altının son halunun ne olacağı ise büyük bir merak hususu haluna geldi. Eksperler sık sık sene sonucunda şimdiki fiyatlarının iki katına satılacağını dile getirse bile çoğu şahıs buna inanmak istemiyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantı ile alakalı kaygılar ve para politikalarının seyrine dair belirsizlikler altının ons fiyatını desteklerken; ons altın bugün içinde en yüksek 1794 dolar civarını görürken; en düşük ise 1783 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.30 oranında yükselişle 1792 dolardan işlem gördü. Altın fiyatları, geçen haftayı 498 lira civarından tamamlarken; yeni haftanın ilk prosedür gününe yatay seviyeden başladı. Altının gram fiyatı; gün içinde en yüksek 501,55 lira civarını, en düşük ise 497,67 lira civarını gördü. Altının ons fiyatındaki yükselişe bağlı olarak değer kazanan gram altın, saat 13.52 itibarıyla yüzde 0.35 oranında yükselişle 499,98 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 816 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 357 liradan satılıyor.
ALTINA TALEP SÜREBİLİR
Enver Erkan – Tera Yatırım Başekonomisti
Geçen hafta açıklanan istihdam verileriyle toparlanmanın ardından altın haftaya hemen hemen aynı düzlemde başladı. Haziran ayında ADP'ye göre 692 bin, resmi tarım dışı istihdam verisine göre 850 bin yeni iş ekleyen ABD ekonomisinde iyileşme momenti sürerken, alt kalemler itibariyle işsizliğin yüzde 5,9, ücret enflasyonunun yıllık bazda beklenene paralel yüzde 3,6 gelmesi gibi ayrıntılar şimdilik Fed'i zorlamayacak görünüyor.