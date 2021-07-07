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ŞOK 7 Temmuz aktüel ürünlerde bayram şekeri tadında indirimler geldi! ŞOK'ta müthiş fırsatlar bugün start alıyor!

Şok 7-13 Temmuz aktüel kataloğu raflarda yerini aldı! ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta çeşitli ürünlerde dev indirim fırsatı sunuldu. 7 Temmuz aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında; Delta DCF A+ Sandık Tipi Derin Dondurucu 1.999 TL, 3'lü Alpina Cam Ankastre Set 1.349 TL, Alpina Inox Aspiratör 179 TL, USSU Taş Motoru 199 TL, USSU Balta 49,95 TL, Motte Davul Fırın 199 TL ve Motte Termostatlı Midi Fırın 299 TL yer aldı. İşte ŞOK 7 Temmuz aktüel kataloğu!

07.07.2021 09:00 - Son Güncelleme: 07.07.2021 09:00
ŞOK 7 Temmuz aktüel ürünlerde bayram şekeri tadında indirimler geldi! ŞOK'ta müthiş fırsatlar bugün start alıyor!

7 Temmuz ŞOK'ta bu hafta; 3'lü Alpina Cam Ankastre Set 1.349 TL, Alpina Inox Aspiratör 179 TL, Delta DCF A+ Sandık Tipi Derin Dondurucu 1.999 TL, USSU Taş Motoru 199 TL, USSU Balta 49,95 TL, Motte Davul Fırın 199 TL ve Motte Termostatlı Midi Fırın 299 TL dikkat çekiyor.

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ŞOK 7 Temmuz aktüel ürünlerde bayram şekeri tadında indirimler geldi! ŞOK'ta müthiş fırsatlar bugün start alıyor!

Delta DCF A+ Sandık Tipi Derin Dondurucu 1.999 TL

3'lü Alpina Cam Ankastre Set 1.349 TL

Alpina Inox Aspiratör 179 TL

ŞOK 7 Temmuz aktüel ürünlerde bayram şekeri tadında indirimler geldi! ŞOK'ta müthiş fırsatlar bugün start alıyor!

USSU Taş Motoru 199 TL

USSU Balta 49,95 TL

Motte Davul Fırın 199 TL

ŞOK 7 Temmuz aktüel ürünlerde bayram şekeri tadında indirimler geldi! ŞOK'ta müthiş fırsatlar bugün start alıyor!

Motte Termostatlı Midi Fırın 299 TL

24 cm Kumsal Granit Efektli Cam Kapaklı Derin Tencere 79,90 TL

24 cm Kumsal Granit Efektli Cam Kapaklı Karnıyarık Tencere 74,90 TL

ŞOK 7 Temmuz aktüel ürünlerde bayram şekeri tadında indirimler geldi! ŞOK'ta müthiş fırsatlar bugün start alıyor!

Kumsal Kavurma Sacı 74,90 TL

Kumsal Wok Tava 69,90 TL

Döküm Tava 99,90 TL

Emaye Kızartma Tavası 54,90 TL