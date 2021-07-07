O banka açıkladı! Vatandaşlar akın etti! Hesap açana devlet 31.000 TL geri ödemesiz para veriyor!

Türkiye'de pek çok vatandaş ev sahibi olmak amacıyla bankalarda parasını biriktiriyor. Bu kapsamda açıklama yapan Halkbank, konut hesabı açanlara devletin karşılıksız destek ödemesi yaptığını duyurdu. 36-47 ay arası birikim yapan vatandaşlara devlet 26.995,96 TL, 60 ay üzeri birikim yapanlara devlet 31.149,18 TL geri ödemesiz para veriyor. Konut hesabı açtırmak isteyenlerin ise banka şubelerine müracaatte bulunması gerekiyor. Konut hesabı, gerekli şartları sağlayan hesap sahiplerinin bankada belli bir miktar birikim yaparak, bu birikimlerine en fazla %25 devlet katkısı alabilecekleri, en az üç yıl süreyle açılan vadeli mevduat hesabıdır.

07.07.2021 09:48 - Son Güncelleme: 07.07.2021 09:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





