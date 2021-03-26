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Emeklinin 2021 yılı bayram ikramiye tarihleri! Emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı son dakika ikramiye zammı var mı?

Emekliler için yapılan yeni tertip etmeler kapsamında her iki dini bayram evvelinde ikramiye verilmesine karar verilmiştir. Bunun yanı gizeme yeni emekli olan şahıslar için hizmet süresi ve dereceye göre verilen emekli ikramiyesi oranları da hizmet verilen kadroya ve mevcut ekonomik şartlara göre farklılık göstermektedir. Emekli ikramiyesi hesaplaması için bir hayli değişik kriter hesaplamaya dahil edilmektedir. Emekli bayram ikramiyeleri için en çok merak edilen hususlardan birisi de zam yapılıp yapılmayacağı oldu. İlk emekli bayram ikramiyesi ödendiğinde 1.000 TL olarak ödenen bu ikramiyeler hali hazırda aynı meblağdadır.

26.03.2021 09:17 - Son Güncelleme: 26.03.2021 09:17
Emeklinin 2021 yılı bayram ikramiye tarihleri! Emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı son dakika ikramiye zammı var mı?

Emekliler için yapılan yeni düzenlemeler kapsamında her iki dini bayram öncesinde ikramiye verilmesine karar verilmiştir. Emekliler için her yıl 2 defa dini bayramlarda (ramazan, kurban) olmak üzere 1.000 TL olarak verilen ikramiye, özellikle bayram masrafı yapacak tüm emeklilerin hesaplarına yatırılmaktadır. Emekliler için verilen bayram ikramiyesinden tüm emeklilerin yararlanması mümkündür. Her yıl bayramlardan önce tüm emekli ve emekli ikramiyesinden yararlanacak kişilerin hesaplarına bu ikramiyeler herhangi bir şart aranmadan yatırılmaktadır. Peki Emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye zammı var mı?

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Emeklinin 2021 yılı bayram ikramiye tarihleri! Emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı son dakika ikramiye zammı var mı?

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYE TARİHİ BELLİ

Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021

Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor.

Emeklinin 2021 yılı bayram ikramiye tarihleri! Emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı son dakika ikramiye zammı var mı?

Ramazan Bayramı 2021

Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı'nın 2. günü 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı'nın 3. günü 15 Mayıs Cumartesi

Emeklinin 2021 yılı bayram ikramiye tarihleri! Emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı son dakika ikramiye zammı var mı?

Kurban Bayramı 2021

Kurban Bayramı'nın 1. günü 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı'nın 2.günü 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı'nın 3.günü 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı'nın 4.günü 23 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı'nda resmi olarak toplam 4,5 gün tatil yapılacak.

Emeklinin 2021 yılı bayram ikramiye tarihleri! Emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı son dakika ikramiye zammı var mı?

2021 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekliler için yapılan yeni düzenlemeler kapsamında her iki dini bayram öncesinde ikramiye verilmesine karar verilmiştir. Bunun yanı sıra yeni emekli olan kişiler için hizmet süresi ve dereceye göre verilen emekli ikramiyesi oranları da hizmet verilen kadroya ve mevcut ekonomik koşullara göre değişiklik göstermektedir. Emekli olmaya hak kazananlar için verilen emekli ikramiyesi hizmet verilen kadro özelinde belirlenen ek kriterlere göre değişmektedir. Bu nedenle her emekli için ikramiye oranları değişiklik gösterebilir.