Faiz oranları son dakika anı anına değişiyor! 5.000-20.000 ve 40.000 TL kredi 36 ay vade imkanı!
Tek tek açıklandı! Nakit paraya hemen ihtiyacı olanlar için güzel haber geldi. Korona virüs süreçleri ile bankalarda kredi faiz oranlarında değişiklik meydana geldi. Bankalar tarafından kredi faiz oranlarında çeşitli dönem ödemeleri başlıyor. 12 – 24 ve 36 ay vade farkları ile beraber yeni değişimler meydana gelecek. 5.000-20.000 ve 40.000 bin TL ye kadar verilen kredi seçenekleri için 36 ay vade imkanlarında ödemelerde değişiklik meydana geldi. Hızlı krediler genellikle ihtiyaç kredisi için verilmektedir.
11.05.2021 08:44
- Son Güncelleme: 12.09.2021 12:36
3 ay ödemesiz başvuru yapanın hesabına hemen yatıyor! 5.000, 20.000 ve 40.000 TL kredi 36 ay vade imkanı! İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir. En hızlı kredi veren bankalar hangisi? En hızlı kredi veren bankalar ve başvuru şartları nedir? En hızlı kredi veren bankalardan en fazla ne kadar kredi onayı alabilirim?