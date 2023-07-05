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Haberler Ekonomi SON DAKİKA AÇIKLANDI! Emekli maaşlarına NE KADAR ZAM geldi? %38.21 mi %40.25 mi? 4a,4b,4c-SSK, Bağkur EMEKLİ, MEMUR ZAM ORANI kalem kalem hesaplandı....

SON DAKİKA AÇIKLANDI! Emekli maaşlarına NE KADAR ZAM geldi? %38.21 mi %40.25 mi? 4a,4b,4c-SSK, Bağkur EMEKLİ, MEMUR ZAM ORANI kalem kalem hesaplandı....

Emekli maaşlarına ne kadar zam geldi sorusu en sık aratılanlar arasında yer aldı. TÜİK tarafından yıllık enflasyon oranının açıklanmasıyla detaylar netleşti. Emekli ve memur milyonlarca kişi maaşlarına ne kadar zam geldiğini merak ediyor. SSK, Bağ-Kur'luya açıklanan %38'in üzerinde zam yapılması bekleniyor. Enflasyon oranının yanı sıra, refah payı ve seyyanen zam gibi detayları göz önüne alarak emekli maaş tablosunu ortaya çıkardık. İşte Temmuz 2023 emekli, memur zamlı maaş tablosu...

takvim.com.tr
05.07.2023 10:27 - Son Güncelleme: 05.07.2023 10:36
SON DAKİKA AÇIKLANDI! Emekli maaşlarına NE KADAR ZAM geldi? %38.21 mi %40.25 mi? 4a,4b,4c-SSK, Bağkur EMEKLİ, MEMUR ZAM ORANI kalem kalem hesaplandı....

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran ayında enflasyon aylık yüzde 3,92 yıllık yüzde 38,21 oldu. Emekli ve memurlar ise maaşlarına toplamda ne kadar zam geleceğini merak ediyor. İşte Temmuz 2023 zamlı emekli maaşları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA AÇIKLANDI! Emekli maaşlarına NE KADAR ZAM geldi? %38.21 mi %40.25 mi? 4a,4b,4c-SSK, Bağkur EMEKLİ, MEMUR ZAM ORANI kalem kalem hesaplandı....

%30 ZAM ORANI

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7.500 TL

TEMMUZ 2023 EMEKLİ MAAŞI 9.750 TL

SON DAKİKA AÇIKLANDI! Emekli maaşlarına NE KADAR ZAM geldi? %38.21 mi %40.25 mi? 4a,4b,4c-SSK, Bağkur EMEKLİ, MEMUR ZAM ORANI kalem kalem hesaplandı....

%35 ZAM ORANI

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7.500 TL

TEMMUZ 2023 EMEKLİ MAAŞI 10.125 TL

SON DAKİKA AÇIKLANDI! Emekli maaşlarına NE KADAR ZAM geldi? %38.21 mi %40.25 mi? 4a,4b,4c-SSK, Bağkur EMEKLİ, MEMUR ZAM ORANI kalem kalem hesaplandı....

%30 ZAM ORANINA GÖRE EMEKLİ MAAŞLARI TEMMUZ 2023

7.500 TL MAAŞ -> ZAM SONUCU 9.750 TL OLUR.

7.600 TL MAAŞ -> ZAM SONUCU 9.880 TL OLUR.

7.700 TL MAAŞ -> ZAM SONUCU 10.010 TL OLUR.

SON DAKİKA AÇIKLANDI! Emekli maaşlarına NE KADAR ZAM geldi? %38.21 mi %40.25 mi? 4a,4b,4c-SSK, Bağkur EMEKLİ, MEMUR ZAM ORANI kalem kalem hesaplandı....

7.800 TL MAAŞ -> ZAM SONUCU 10.140 TL OLUR.

7.900 TL MAAŞ -> ZAM SONUCU 10.270 TL OLUR.

8.000 TL MAAŞ -> ZAM SONUCU 10.400 TL OLUR.

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