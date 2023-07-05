5 Temmuz TORBA YASA MADDELERİ oluştu! Meclis'ten 6 maddeye onay çıktı! Staj-çıraklık, kademeli emeklilik, Bağkur affı, emekli memur zammı... Bugün son dakika açıklandı!
Emekli ve memur maaş zammı için düzenleme 1. torba yasa teklifiyle Meclis'e geliyor. Ardından yeni emeklilik reformunu içeren 2. bir torba yasa da Meclis'in gündeminde olacak. İlk torba yasanın ise 5-6 maddeden oluşacağı düşünülüyor. En önemli maddelerden biri ise memurların taban maaşının 22 bin TL'ye çıkartılması olacak. Peki, Torba yasa bugün Meclis'e gelecek mi? Torba Yasa maddeleri neler? İşte detaylar...
05.07.2023 09:40 - Son Güncelleme: 05.07.2023 09:40
Meclis'te gündeme gelecek olan torba kanun teklifinin taslağı bir anlamda tamamlanmış durumda. Emekli memur zamlarının da bugün veya bu hafta içerisinde torba yasaya dahil edilmesi bekleniyor. Peki, 1 ve 2. torba yasa maddeleri neler? Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar...
7 BİN 500 TL ÜZERİNDE MAAŞ ALAN EMEKLİLERE ARTIŞ
7 bin 500 lira nın üzerinde aylık alan SSK ve Bağ-Kur emeklilierinin maaşında kademeli artış yapılacak. 7 bin 500 lira ile 10 bin lira arasında maaş alanlar 1. kademe, 10 bin ve 15 bin lira arasındaki maaş alanlar 2. kademe, 15 bin liranın üzerinde emekli maaşı alanlar ise 3. kademe olarak değerlendirilecek ve buna göre aylıklarda seyyanen artış yapılacak.