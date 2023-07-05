Enflasyonla birlikte sosyal destek ödemeleri de değişti! 65 yaş aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı, ailelere çocuk desteği...

Bu destekten yararlanmak için bakılan kişi başı gelir sınırı da yeni asgari ücretle birlikte yükseldi. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başına düşen gelir artık 3 bin 800 lira 77 kuruşun altındaysa 65 yaş aylığından yararlanılabilecek.