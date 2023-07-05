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Haberler Ekonomi Enflasyonla birlikte sosyal destek ödemeleri de değişti! 65 yaş aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı, ailelere çocuk desteği...

Enflasyonla birlikte sosyal destek ödemeleri de değişti! 65 yaş aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı, ailelere çocuk desteği...

İhtiyacı olan vatandaşlara yapılan sosyal destek ödemelerinin pek çoğunda tutarlar memur maaş katsayısında yaşanacak artışla birlikte yükselecek. Yaşlılara, engellilere, hastalara, yakınlarına bakanlara ve ailelere yapılan ödemeler değişecek. 65 yaş aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı, ailelere çocuk desteği...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
05.07.2023 11:04 - Son Güncelleme: 05.07.2023 11:48
Enflasyonla birlikte sosyal destek ödemeleri de değişti! 65 yaş aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı, ailelere çocuk desteği...

Devlet ihtiyacı olan vatandaşlara sosyal yardım programlarıyla destek sağlıyor. Bu ay memur maaş katsayısında yaşanacak değişim bu desteklerin pek çoğuna yansıyacak.

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Enflasyonla birlikte sosyal destek ödemeleri de değişti! 65 yaş aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı, ailelere çocuk desteği...

Memur maaş katsayısında yüzde 6'lık toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla oluşacak yüzde 17.55'lik artış, refah payıyla daha da büyüyecek.

Enflasyonla birlikte sosyal destek ödemeleri de değişti! 65 yaş aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı, ailelere çocuk desteği...

Refah payının katsayıya nasıl yansıyacağı merakla beklenirken, şu ana kadar oluşan yüzde 17.55'lik artışa göre sosyal yardım ödemeleri şöyle değişecek:

Enflasyonla birlikte sosyal destek ödemeleri de değişti! 65 yaş aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı, ailelere çocuk desteği...

65 YAŞ AYLIĞI
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş tahmin gerçekleşirse bin 997 liradan 2 bin 348 liraya ulaşacak.

Enflasyonla birlikte sosyal destek ödemeleri de değişti! 65 yaş aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı, ailelere çocuk desteği...

Bu destekten yararlanmak için bakılan kişi başı gelir sınırı da yeni asgari ücretle birlikte yükseldi. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başına düşen gelir artık 3 bin 800 lira 77 kuruşun altındaysa 65 yaş aylığından yararlanılabilecek.

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