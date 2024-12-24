ASGARİ ÜCRET 2025 | 8 kaleme zam geliyor! Maaşlar değişti

Milyonlarınheyecanla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısında asgari ücrette yapılacak artış belirlendi. Yeni ücreti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Bakan Işıkhan, yeni asgari ücretin yüzde 30 artışla net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini söyledi.

Buna göre; halen 17 bin 2 lira 12 kuruş olan net asgari ücret, 1 Ocak 2025 itibariyle 5 bin 101 lira artışla 22 bin 104 lira olacak. Brüt asgari ücret de 20 bin 2 lira 50 kuruştan 26 bin 4 lira seviyesine çıkacak. 2025 yılında uygulanacak asgari ücret, pek çok gelire de yansıyacak. İşte asgari ücretle birlikte artacak kazançlar...

* İŞSİZLİK MAAŞI: Son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanan işsizlik ödeneği, brüt maaşın yüzde 40'ı oranında oluyor ancak brüt asgari ücretin 80'ini geçemiyor. İşsizlik maaşı halen en az 8 bin 1, en çok 16 bin 2 lira. Damga vergisi kesilmiş olarak en az 7 bin 940, en çok 15 bin 880 lira ödeniyor.

Asgari ücret zammıyla en düşük işsizlik maaşı 10 bin 401 lira, en yükseği de 20 bin 803 lira olacak. Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az 10 bin 322, en çok 20 bin 645 lira geçecek.