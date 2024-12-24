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ASGARİ ÜCRET 4.TOPLANTI CANLI YAYIN 🔴 SON 1 SAAT! Asgari ücret bu akşam 20.30'da mı açıklanacak? Nefesler tutuldu

2024 yılında asgari ücret %49,11 artışla net 17.002 TL olarak belirlendi. Bu artış, yalnızca çalışanların maaşlarını değil, birçok ödeme ve sosyal yardımı da etkiliyor. İşsizlik maaşı, stajyer ücreti, engelli aylığı gibi ödemelerde önemli değişiklikler olacak.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 20:03 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 20:03
ASGARİ ÜCRET 4.TOPLANTI CANLI YAYIN 🔴 SON 1 SAAT! Asgari ücret bu akşam 20.30’da mı açıklanacak? Nefesler tutuldu

2025 yılına yönelik asgari ücret zammı için heyecan dorukta! Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bu akşam saat 20.30'da 4. kez bir araya geliyor. Milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği karar, bu toplantıda açıklanabilir.

ASGARİ ÜCRET 4.TOPLANTI CANLI YAYIN 🔴 SON 1 SAAT! Asgari ücret bu akşam 20.30’da mı açıklanacak? Nefesler tutuldu

🕒 SÜRPRİZ KARAR

Bakan Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, toplantının perşembe ya da cuma günü yapılacağını belirtmişti. Ancak sürpriz bir şekilde bugün toplanan komisyon, zam kararını erkene çekebilir.

ASGARİ ÜCRET 4.TOPLANTI CANLI YAYIN 🔴 SON 1 SAAT! Asgari ücret bu akşam 20.30’da mı açıklanacak? Nefesler tutuldu

👀 MİLYONLARCA GÖZ KARARA KİLİTLENDİ!

Asgari ücretin çalışanların alım gücünü artırması ve işverenlerin rekabet gücünü koruyacak bir seviyede belirlenmesi bekleniyor. Tüm Türkiye, bu akşam yapılacak açıklamaya kilitlenmiş durumda.

ASGARİ ÜCRET 4.TOPLANTI CANLI YAYIN 🔴 SON 1 SAAT! Asgari ücret bu akşam 20.30’da mı açıklanacak? Nefesler tutuldu

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI YAYIN

Asgari ücret için yapılan 4. toplantıyı canlı şekilde takip etmek mümkün değildir. Ancak aşağıdaki videodan toplantı gelişmeleri anlık olarak takip edebilirsiniz.

ASGARİ ÜCRET 4.TOPLANTI CANLI YAYIN 🔴 SON 1 SAAT! Asgari ücret bu akşam 20.30’da mı açıklanacak? Nefesler tutuldu

💡 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN SENARYOLAR

Hükümetin asgari ücret için 23 bin TL ile 25 bin TL arasında bir rakam belirlemesi bekleniyor. İşte konuşulan zam oranları ve karşılık gelen maaşlar:

  • %21 Zam: 20.570 TL
  • %25 Zam: 21.252 TL
  • %30 Zam: 22.102 TL
ASGARİ ÜCRET 4.TOPLANTI CANLI YAYIN 🔴 SON 1 SAAT! Asgari ücret bu akşam 20.30’da mı açıklanacak? Nefesler tutuldu
  • %33,3 Zam: 22.672 TL
  • %35 Zam: 22.502 TL
  • %40 Zam: 23.802 TL
  • %45 Zam: 24.652 TL
  • %50 Zam: 25.503 TL

ASGARİ ÜCRET 4.TOPLANTI CANLI YAYIN 🔴 SON 1 SAAT! Asgari ücret bu akşam 20.30’da mı açıklanacak? Nefesler tutuldu
ASGARİ ÜCRET 4.TOPLANTI CANLI YAYIN 🔴 SON 1 SAAT! Asgari ücret bu akşam 20.30’da mı açıklanacak? Nefesler tutuldu
ASGARİ ÜCRET 4.TOPLANTI CANLI YAYIN 🔴 SON 1 SAAT! Asgari ücret bu akşam 20.30’da mı açıklanacak? Nefesler tutuldu
ASGARİ ÜCRET 4.TOPLANTI CANLI YAYIN 🔴 SON 1 SAAT! Asgari ücret bu akşam 20.30’da mı açıklanacak? Nefesler tutuldu
ASGARİ ÜCRET 4.TOPLANTI CANLI YAYIN 🔴 SON 1 SAAT! Asgari ücret bu akşam 20.30’da mı açıklanacak? Nefesler tutuldu
ASGARİ ÜCRET 4.TOPLANTI CANLI YAYIN 🔴 SON 1 SAAT! Asgari ücret bu akşam 20.30’da mı açıklanacak? Nefesler tutuldu
ASGARİ ÜCRET 4.TOPLANTI CANLI YAYIN 🔴 SON 1 SAAT! Asgari ücret bu akşam 20.30’da mı açıklanacak? Nefesler tutuldu