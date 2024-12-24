ASGARİ ÜCRET 4.TOPLANTI CANLI YAYIN 🔴 SON 1 SAAT! Asgari ücret bu akşam 20.30’da mı açıklanacak? Nefesler tutuldu

2025 yılına yönelik asgari ücret zammı için heyecan dorukta! Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bu akşam saat 20.30'da 4. kez bir araya geliyor. Milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği karar, bu toplantıda açıklanabilir.

🕒 SÜRPRİZ KARAR Bakan Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, toplantının perşembe ya da cuma günü yapılacağını belirtmişti. Ancak sürpriz bir şekilde bugün toplanan komisyon, zam kararını erkene çekebilir.

👀 MİLYONLARCA GÖZ KARARA KİLİTLENDİ! Asgari ücretin çalışanların alım gücünü artırması ve işverenlerin rekabet gücünü koruyacak bir seviyede belirlenmesi bekleniyor. Tüm Türkiye, bu akşam yapılacak açıklamaya kilitlenmiş durumda.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI YAYIN Asgari ücret için yapılan 4. toplantıyı canlı şekilde takip etmek mümkün değildir. Ancak aşağıdaki videodan toplantı gelişmeleri anlık olarak takip edebilirsiniz.