2 Temmuz kredi faiz oranları değişti! Bankalar tek tek güncelledi! QNB, Vakıfbank, Ziraat, ING kredi faiz oranları ne kadar?
Ve peş peşe açıklandı! Bankaların kredi faiz oranları güncellendi. Konut veya araba almak isteyen veya acil nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar, bankalara kredi başvurusunda bulunuyor. BDDK'nın aldığı son kredi kartı taksit kararının ardından bazı bankalar da kredi faiz oranlarında değişiklik yaşandı. QNB, Vakıfbank, Ziraat, ING kredi faiz oranları 2 Temmuz itibariyle değişti. İşte güncel kredi faiz oranları!
QNB, Vakıfbank, Ziraat, ING kredi faiz oranları ne kadar? Kredi faiz oranlarında yaşanan değişikliğin ardından gözler güncel kredi oranlarına çevrildi. Koronavirüs sebebiyle bankalar müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda faiz oranlarını düzenledi. 1 Temmuz itibariyle belirlenen yeni oranlara göre; konut, araç veya ihtiyaç kredisi faiz oranları hesaplamaları da değişiklik gösterdi. Peki kredi faiz oranları ne kadar?