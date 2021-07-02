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2 Temmuz kredi faiz oranları değişti! Bankalar tek tek güncelledi! QNB, Vakıfbank, Ziraat, ING kredi faiz oranları ne kadar?

Ve peş peşe açıklandı! Bankaların kredi faiz oranları güncellendi. Konut veya araba almak isteyen veya acil nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar, bankalara kredi başvurusunda bulunuyor. BDDK'nın aldığı son kredi kartı taksit kararının ardından bazı bankalar da kredi faiz oranlarında değişiklik yaşandı. QNB, Vakıfbank, Ziraat, ING kredi faiz oranları 2 Temmuz itibariyle değişti. İşte güncel kredi faiz oranları!

02.07.2021 08:40 - Son Güncelleme: 02.07.2021 08:40
2 Temmuz kredi faiz oranları değişti! Bankalar tek tek güncelledi! QNB, Vakıfbank, Ziraat, ING kredi faiz oranları ne kadar?

QNB, Vakıfbank, Ziraat, ING kredi faiz oranları ne kadar? Kredi faiz oranlarında yaşanan değişikliğin ardından gözler güncel kredi oranlarına çevrildi. Koronavirüs sebebiyle bankalar müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda faiz oranlarını düzenledi. 1 Temmuz itibariyle belirlenen yeni oranlara göre; konut, araç veya ihtiyaç kredisi faiz oranları hesaplamaları da değişiklik gösterdi. Peki kredi faiz oranları ne kadar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
2 Temmuz kredi faiz oranları değişti! Bankalar tek tek güncelledi! QNB, Vakıfbank, Ziraat, ING kredi faiz oranları ne kadar?

QNB FİNANSBANK

İhtiyaç kredisi: faiz oranı %1.39 aylık taksit 558 TL

Konut kredisi: faiz oranı %1.51 aylık taksit 2714 TL

Taşıt kredisi: faiz oranı %1.79 aylık taksit 1344 TL

2 Temmuz kredi faiz oranları değişti! Bankalar tek tek güncelledi! QNB, Vakıfbank, Ziraat, ING kredi faiz oranları ne kadar?

VAKIFBANK

İhtiyaç kredisi: faiz oranı %1.51 aylık taksit 571 TL

Konut kredisi: faiz oranı %1.37 aylık taksit 2554 TL

Taşıt kredisi: faiz oranı %1.50 aylık taksit 1252 TL

2 Temmuz kredi faiz oranları değişti! Bankalar tek tek güncelledi! QNB, Vakıfbank, Ziraat, ING kredi faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI

İhtiyaç kredisi: faiz oranı % 1.54 aylık taksit 574 TL

Konut kredisi: faiz oranı %1.37 aylık taksit 2554 TL

Taşıt kredisi: faiz oranı % 1.54 aylık taksit 1264 TL

2 Temmuz kredi faiz oranları değişti! Bankalar tek tek güncelledi! QNB, Vakıfbank, Ziraat, ING kredi faiz oranları ne kadar?

ING BANK

İhtiyaç kredisi: faiz oranı %1.54 aylık taksit 574 TL

Konut kredisi: faiz oranı % 1.59 aylık taksit 2808 TL

Taşıt kredisi: faiz oranı %1.64 aylık taksit 1296 TL