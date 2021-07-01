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Milyonların maaşı artıyor! Memur ve emeklinin gözü maaş zammında! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...

Yılın ikinci maaş zammı temmuz ayı içerisinde gerçekleşecek. Milyonlarca emekliden memura, yaşlıdan engelliye varana kadar herkesin geliri zam oranı doğrultusunda artacak. Peki kim ne kadar zam alacak? Emekli ve memurun zam oranı yüzde kaç olacak? Zam hesaplaması nasıl yapılıyor? SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde kaç zam alacak? Engelli maaşlarında değişim olacak mı? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem milyonların alacağı yeni maaşları sizler için hesapladı. İşte detaylar...

FARUK ERDEM
takvim.com.tr
01.07.2021 15:32 - Son Güncelleme: 01.07.2021 15:32
Milyonların maaşı artıyor! Memur ve emeklinin gözü maaş zammında! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında değişiyor. Emekliden memura, işçiden engelliye, bakım maaşından tazminata tüm ödemeler Temmuz ayı ile birlikte yükselecek.

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Milyonların maaşı artıyor! Memur ve emeklinin gözü maaş zammında! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...

Bu yılın da ikinci zamlı maaşları önümüzdeki haftadan sonra hesaplanmaya başlayacak. Özellikle 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranlarından sonra 6 aylık değişim ortaya çıkacak ve bu oran milyonlarca vatandaşın maaşını artıracak.

Milyonların maaşı artıyor! Memur ve emeklinin gözü maaş zammında! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...

Memurlar ve emekliler başta olmak üzere sosyal yardım alan milyonlarca vatandaş temmuz ayında açıklanacak oranlara kilitlenmiş durumda.

Milyonların maaşı artıyor! Memur ve emeklinin gözü maaş zammında! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...

KİMİ NASIL ETKİLİYOR
2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışa eklenecek enflasyon farkını gösterecek.

Milyonların maaşı artıyor! Memur ve emeklinin gözü maaş zammında! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...

6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, memur ve memur emeklilerine fark olarak ödenecek. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.