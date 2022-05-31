SON DAKİKA: 3600 ek göstergede son viraj! Memur-Sen’den 3600 ek gösterge açıklaması

Ek gösterge artışı yapmak emekli maaşı ve emekli ikramiyesini artırmak için son derece önemlidir. 3600'ün altındaki göstergeler için eş değer bir şekilde tazminat yansıtma oranı artışı yapılmaz ise genel memnuniyet için önemli bir konu sorunlu bir konuya dönüşür.