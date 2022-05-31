SON DAKİKA: 3600 ek göstergede son viraj! Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması
3600 ek göstergede çalışmalar dün tamamlandı. Çalışmalar Başkan Erdoğan'a sunulduktan sonra açıklanacak. Milyonlarca memur ve emekli Başkan Erdoğan'ın açıklamayasını dört gözle beklerken Memur-Sen'den flaş bir açıklama geldi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın "Ek gösterge düzenlemesinde genel memnuniyetin yolu tazminat yansıtma oranlarını yükseltmektir. Kamu görevlilerinin ek göstergelerini gözden geçirmek ve adaletli bir düzenleme ile genel memnuniyet üretmek için gösterge kadar önemli bir diğer formül, tazminat yansıtma oranlarıdır" dedi. Peki 3600 ek gösterge kimlere verilecek?
31.05.2022 09:05 - Son Güncelleme: 31.05.2022 09:05
3600 ek gösterge düzenlemesi tamamlandı. Düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan sonra açıklanacak. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın şu ifadeleri kullandı:
"TEKLİFİ BEKLİYORUZ"
3600 ek gösterge ve göstergelerin yeniden düzenlenmesi amaçlı yapılan talep alma amaçlı toplantılarda, sadece belli meslek guruplarını değil tamamını kapsayacak şekilde tüm detaylarıyla beklentiyi aktardık. Talep ve beklentileri dikkate almış bir çerçevede teklifi bekliyoruz.