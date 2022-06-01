Hanelere karşılıksız nakit para veriliyor! Ödemeler bugün PTT üzerinden başladı! En yakın PTT’ye gidip paranızı alabilirsiniz

Giderek artan enflasyon oranı, gündelik hayat akışı içerisinde hizmete sunulan hemen hemen her başlığın ve diğer hizmet ürünlerinin yüksek oranlarda zamlanmasına sebep oldu. Bu gelişmelerden nasibini alan bir sektör de enerji sektörü oldu. Kabaran elektrik faturalarının can sıkmaya başladığı şu günlerde ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan fatura desteği hizmeti geldi.