Kiracıya 1 yıllık kira tazminatı! Uzmanlar uyardı: Hemen dava açın
Son dönemde fahiş şekilde artan kira fiyatları, ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getiriyor. Uzmanlar kiracıların birçok yasal hakkı olduğuna dikkat çekerken, bazı durumlarda 1 yıllık kira bedeli kadar tazminat alma hakkı olduğunun da altını çiziyor. İşte detaylar...
31.05.2022 08:51 - Son Güncelleme: 31.05.2022 08:52
Son dönemlerde yaşanan fahiş kira artışları, ev sahipleri ile kiracılar arasındaki davalarda yüzde 20 artışa yol açtı. Adalet Bakanlığı, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuğu zorunlu hale getirme adımı atarken, uzmanlar da ev sahibi baskısıyla karşılaşan kiracıların yasal olarak koruyucu haklara sahip olduğuna dikkat çekti.
KİRA DAVALARI ARTTI
Kira Hukuku ve Kat Mülkiyeti uzmanı avukat Olcay Göçüm, son zamanlarda kira tespit ve kira tahliye davalarında artış olduğunu söyleyerek, "Enflasyon artış oranı karşısında ödenen aylık kira parasını az bulan konut sahipleri şartlar oluşmuş ise kira tespit davası açtığı gibi istediği kira parasını almak için kiracıyı tahliye tehdidi altında tutarak tahliye davası da açabildiği gözlemlenmektedir." dedi.