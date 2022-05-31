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Kiracıya 1 yıllık kira tazminatı! Uzmanlar uyardı: Hemen dava açın

Son dönemde fahiş şekilde artan kira fiyatları, ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getiriyor. Uzmanlar kiracıların birçok yasal hakkı olduğuna dikkat çekerken, bazı durumlarda 1 yıllık kira bedeli kadar tazminat alma hakkı olduğunun da altını çiziyor. İşte detaylar...

31.05.2022 08:51 - Son Güncelleme: 31.05.2022 08:52
Kiracıya 1 yıllık kira tazminatı! Uzmanlar uyardı: Hemen dava açın

Son dönemlerde yaşanan fahiş kira artışları, ev sahipleri ile kiracılar arasındaki davalarda yüzde 20 artışa yol açtı. Adalet Bakanlığı, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuğu zorunlu hale getirme adımı atarken, uzmanlar da ev sahibi baskısıyla karşılaşan kiracıların yasal olarak koruyucu haklara sahip olduğuna dikkat çekti.

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Kiracıya 1 yıllık kira tazminatı! Uzmanlar uyardı: Hemen dava açın

Ev sahipleri ile kiracılar arasında son dönemde yaşanan en büyük anlaşmazlık kira artışı. Fahiş oranlarda artan kiralar nedeniyle ev sahipleri de eski kiracılarına fiyatı arttırmaları ya da evden çıkmaları için baskı yapıyor.

Kiracıya 1 yıllık kira tazminatı! Uzmanlar uyardı: Hemen dava açın

Ev sahiplerinin yüksek kira baskısı uyguladığı kiracılar, soluğu mahkemelerde almaya başladı. Kimi kiracılar haklarını bilirken bazıları ise ne yapacağını bilmiyor. Kiracıların ev sahiplerinin yaptığı hukuksuzluklara karşı yapmaları gerekenleri ve hakları ile ilgili uzmanlar bilgi verdi.

Kiracıya 1 yıllık kira tazminatı! Uzmanlar uyardı: Hemen dava açın

KİRA DAVALARI ARTTI
Kira Hukuku ve Kat Mülkiyeti uzmanı avukat Olcay Göçüm, son zamanlarda kira tespit ve kira tahliye davalarında artış olduğunu söyleyerek, "Enflasyon artış oranı karşısında ödenen aylık kira parasını az bulan konut sahipleri şartlar oluşmuş ise kira tespit davası açtığı gibi istediği kira parasını almak için kiracıyı tahliye tehdidi altında tutarak tahliye davası da açabildiği gözlemlenmektedir." dedi.

Kiracıya 1 yıllık kira tazminatı! Uzmanlar uyardı: Hemen dava açın

Aylık kira parasının nasıl artırılacağının Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesinde düzenlendiğini belirten Göçüm, "Bu maddeye göre, ev sahibinin ilk 5 yıl kiraya TÜFE artış oranında zam talep edebilir" dedi.

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