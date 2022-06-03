Son dakika... 3600 ek gösterge bekleyenlere sıcak müjde! Ve belirlendi! Ekmekli maaşı ve ikramiyeler tavan yapıyor! Çalışanların refahı artacak!
3600 ek göstergenin kapsamı belirlendi. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sıcak gelişmenin detaylarını açıkladı. Milyonlarca kişi merakla bekliyordu. 3600 ek gösterge düzenlemesinde ayrıntılar netleşiyor. Buna göre düzenleme, polis, hemşire ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak. Çalışmaya son şekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından verilecek. Peki Peki, 3600 ek gösterge kimlere verilecek, ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum...
3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA! 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, kimlere verilecek? Ek gösterge kimleri kapsayacak? soruları gündemde sıklıkla araştırılmaya devam ederken yeni flaş bir gelişme yaşandı. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Ek gösterge düzenlemesinde son viraj! 3600 ek gösterge çalışması Cumhurbaşkanı'na sunuldu. İşte detaylar...
Bilindiği üzere ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli unsurların başında geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermekle birlikte, ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi de artıyor. Peki 3600 ek göstergede son durum ne?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile biraraya geldi.