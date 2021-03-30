Son Dakika: 3 kuruluştan altın tahmini geldi: Yükselecek mi düşecek mi? O tarihe dikkat! Altın fiyatları bir anda artacak…
Son Dakika: 3 kuruluştan altın tahmini geldi: Yükselecek mi düşecek mi? Bazı analistler tarafından gelen açıklamalara bakılacak olursa kısa vadeli süreçlerde ciddi bir derlenme olması ön görülmezken bazı enflasyonist adlar da civarın altına geçtiğimiz sene gibi bir ivme kazandıracak olmasından yana oluyor. Halklar arası piyasalar üzerinde spot altın maliyetlerinin 1725 ila 1745 Dolar \ Ons aralığında alana gelen sıkışmalar devam ediyor. Son günlerin en merak edilen konuları altın fiyatları oldu. Faiz indirimi sonrası düşüşe geçen altın fiyatları, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması ve yerine yeni atama yapılması ile birlikte hızlı şekilde yükselişe geçti ve kısa sürede kritik seviyeleri geride bıraktı.
Son Dakika: O tarihe dikkat! Altın fiyatları bir anda artacak… 3 kuruluştan altın tahmini geldi: Yükselecek mi düşecek mi? Bazı analistler tarafından gelen açıklamalara bakılacak olursa kısa vadeli süreçlerde ciddi bir toparlanma olması ön görülmezken bazı enflasyonist isimler de ortamın altına geçtiğimiz yıl gibi bir ivme kazandıracak olmasından yana oluyor. Merkez Bankası'nda görev değişimi sonrası 467 TL'yi gören gram altın ,daha sonra düşüşe geçti ve 430 liraya kadar geriledi. Ancak dün gram altın yeniden yüskelişe geçti ve saatler içinde ciddi değer kazanarak 451 liraya kadar çıktı.
Uzmanlar tarafından gelen açıklamalara bakılacak olursa kısa vadelik süreçlerde 1720 ila 1750 dolar bantlarında hareket etmesi ön görülüyor. Uzun vadeli süreçlere bakılacak olduğu zaman görüşler çok farklı hallere almaya başladı. Bazı uzmanlardan gelen yorumlara bakılacak oluşa altın fiyatlarının baskı altında kalması devam ederken bazı enflasyonistlerin de şu an altın fiyatlarının yer aldığı ortamın yukarı yönlü olacağını ön görüyor.