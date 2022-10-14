SON DAKİKA: 2023 asgari ücrete zam formülü! 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Başkan Erdoğan milyonların merak ettiği soruyu yanıtladı
Son dakika ekonomi haberleri... '2023 asgari ücret ne kadar olacak?' milyonlarca asgari ücretli tarafından araştırılıyor. Enflasyon üzerinden artış sinyalleri gelirken gözler de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin kendisine yönelttiği asgari ücret sorusuna yanıt verdi. Başkan Erdoğan'a ayrıca 'İlk Evim İlk İşyerim' esnafa destek gibi projelerin devam edip etmeyeceği de soruldu. İşte Başkan Erdoğan'ın asgari ücret ve yeni destek paketleri açıklaması...
14.10.2022 11:58 - Son Güncelleme: 14.10.2022 12:11
SON DAKİKA! ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? BAŞKAN ERDOĞAN YANITLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gazeteciler "Asgari ücret konusunda beklentilerle ilgili farklı rakamlar konuşuluyor. Bu konuyla ilgili siz neler söylersiniz?" sorusunu yöneltti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YENİ KONUT DESTEK PAKETLERİ AÇIKLAMASI
Erdoğan'a gazeteciler "500 bin konut, 250 bin arsa, 50 bin iş yeri kazandıracak olan 'İlk Evim İlk İş Yerim' kampanyasını başlattınız. Esnafa destek paketi açıkladınız. Bu kampanyalar çok büyük ilgi gördü. Önümüzdeki dönemde bu kampanyaları yeni müjdeler izleyecek mi?" sorusunu da yöneltti.