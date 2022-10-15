Hepsi birer birer raflardan tarih oluyor! A101, BİM, ŞOK markete giden vatandaşlar şoku yaşayacak!

Ayrıca küçük işletmelere de bir satış yasağı gelip gelmeyeceğine dair bir bilgide henüz bulunmamaktadır. Kimi insanlar yapılan bu çalışmanın küçük işletmeleri koruma konusunda büyük katkı sağlayacağını söylese de gelişmiş ülkelerde bu tarz uygulamaların olmaması sonuçlarını kestirmeyi zorlaştırmaktadır.

