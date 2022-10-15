Hepsi birer birer raflardan tarih oluyor! A101, BİM, ŞOK markete giden vatandaşlar şoku yaşayacak!
A101, BİM, ŞOK markete giden vatandaşlar şoku yaşayacak! Eğer bu konuda yapılan çalışmalar başarılı olursa zincir marketlerin bazı ürünleri satmasının önüne geçilecek. Ayrıca marketlerin çalışma saatlerinin de yeniden düzenlenebileceği de sosyal medyada konuşulan haberler arasındadır. Henüz bu konuda yasal bir çalışma olmasa da gelen açıklamalar bile sosyal medyada tepkilere sebep olmuştur.
15.10.2022 10:05 - Son Güncelleme: 15.10.2022 10:05
Süpermarketlerde her türlü ürünün bulunması müşterilerin işini oldukça kolaylaştırmaktadır. İnsanların bütün ihtiyaçlarını tek bir noktadan rahatlıkla giderebilmektedir. Fakat bu durum zincir marketlerin dışında kalan büfe ve market gibi satış noktalarının işini oldukça zorlaştırmaktadır. Bu durumun düzeltilebilmesi için çeşitli çalışmaların başlayacağına dair önemli isimlerden açıklamalar geldi.
Ayrıca küçük işletmelere de bir satış yasağı gelip gelmeyeceğine dair bir bilgide henüz bulunmamaktadır. Kimi insanlar yapılan bu çalışmanın küçük işletmeleri koruma konusunda büyük katkı sağlayacağını söylese de gelişmiş ülkelerde bu tarz uygulamaların olmaması sonuçlarını kestirmeyi zorlaştırmaktadır.