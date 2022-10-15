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Haberler Ekonomi Hepsi birer birer raflardan tarih oluyor! A101, BİM, ŞOK markete giden vatandaşlar şoku yaşayacak!

Hepsi birer birer raflardan tarih oluyor! A101, BİM, ŞOK markete giden vatandaşlar şoku yaşayacak!

A101, BİM, ŞOK markete giden vatandaşlar şoku yaşayacak! Eğer bu konuda yapılan çalışmalar başarılı olursa zincir marketlerin bazı ürünleri satmasının önüne geçilecek. Ayrıca marketlerin çalışma saatlerinin de yeniden düzenlenebileceği de sosyal medyada konuşulan haberler arasındadır. Henüz bu konuda yasal bir çalışma olmasa da gelen açıklamalar bile sosyal medyada tepkilere sebep olmuştur.

takvim.com.tr
15.10.2022 10:05 - Son Güncelleme: 15.10.2022 10:05
Hepsi birer birer raflardan tarih oluyor! A101, BİM, ŞOK markete giden vatandaşlar şoku yaşayacak!

Süpermarketlerde her türlü ürünün bulunması müşterilerin işini oldukça kolaylaştırmaktadır. İnsanların bütün ihtiyaçlarını tek bir noktadan rahatlıkla giderebilmektedir. Fakat bu durum zincir marketlerin dışında kalan büfe ve market gibi satış noktalarının işini oldukça zorlaştırmaktadır. Bu durumun düzeltilebilmesi için çeşitli çalışmaların başlayacağına dair önemli isimlerden açıklamalar geldi.

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Hepsi birer birer raflardan tarih oluyor! A101, BİM, ŞOK markete giden vatandaşlar şoku yaşayacak!

Bazı Ürünler Artık Satılmayacak

İlerde yapılması düşünülen çalışmalara göre zincir marketlerin sigara ve ekmek gibi çeşitli tüketim mamullerini satmasının yasaklanacağı konuşulmaktadır.

Hepsi birer birer raflardan tarih oluyor! A101, BİM, ŞOK markete giden vatandaşlar şoku yaşayacak!

Bunların satışının ise küçük marketlere ve tekel bayilerine verileceği gelen bilgiler arasındadır. Yapılacak bu uygulamanın serbest piyasa ekonomisine ket vuracağına dair endişeler sosyal medyadan yükselmeye başlamıştır.

Hepsi birer birer raflardan tarih oluyor! A101, BİM, ŞOK markete giden vatandaşlar şoku yaşayacak!

Ayrıca küçük işletmelere de bir satış yasağı gelip gelmeyeceğine dair bir bilgide henüz bulunmamaktadır. Kimi insanlar yapılan bu çalışmanın küçük işletmeleri koruma konusunda büyük katkı sağlayacağını söylese de gelişmiş ülkelerde bu tarz uygulamaların olmaması sonuçlarını kestirmeyi zorlaştırmaktadır.

Hepsi birer birer raflardan tarih oluyor! A101, BİM, ŞOK markete giden vatandaşlar şoku yaşayacak!

Müşterilerin Tepkileri Değerlendirilecek

Marketlerde yapılacak düzenlemelerle ilgili birçok farklı bilgi gelmektedir. Bunlar arasında marketlerin raflarına da kısıtlamalar geleceği yer almaktadır.

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