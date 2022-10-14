Enflasyon rakamları açıklandı memur ve emeklinin zammı belli oldu! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar alacak? İşte mesleklere göre maaşlar
Emeklilerin, memurların Ocak zammı için yeni ipucu geldi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden çıkan yüzde 67.78'lik yıl sonu enflasyon tahminiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17.86, memurlar ve memur emeklilerine yüzde 18.96 zam göründü. Peki bu tahmin maaşlara nasıl yansıyacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar alacak? İşte mesleklere göre maaşlar
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla Ocak zammını bekliyor. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2022'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 8 artış ve enflasyon farkı yansıtılacak. Şu ana kadar 3 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 7.05 olarak gerçekleşti. Geriye 3 veri kaldı.
MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?
6 aylık enflasyona yani artışa ilişkin ipuçları da geliyor. Merkez Bankası'nın son açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Ekim ayı enflasyon tahmini yüzde 3.39 olarak gerçekleşti. Bir önceki anket döneminde yüzde 67.73 olan cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi ise bu ankette yüzde 67.78 çıktı. Tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 17.86 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17.86 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 18.96 ulaşacak.
ESNAF EMEKLİSİNE EN AZ 4.947 TL
Taban aylık; esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 947 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 524 liraya yükselecek. Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Ocak zammı yüzde yüzde 17.86 çıkarsa en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 931 liraya çıkarken, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 3 bin 424 liraya ulaşacak, 3 bin 500 liraya tamamlanacak.
YENİ TABAN AYLIK, EK ZAM
Ocak'ta ayrıca hem memurlara hem emeklilere ek iyileştirme de gündemde. Bu artışlardan biri emeklilerin taban aylığında bekleniyor. Temmuz'da 3 bin 500 liraya çıkarılan taban aylık ödemesinin Ocak'ta bir kez daha yükseltileceği gündemde. Ayrıca memurların ve emeklilerin zam oranının ek iyileştirmeyle yükseltilmesi beklentileri de bulunuyor. Bu konudaki kesin karar Aralık ayında ya da en geç Ocak ayı başında verilecek.