Enflasyon rakamları açıklandı memur ve emeklinin zammı belli oldu! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar alacak? İşte mesleklere göre maaşlar

ESNAF EMEKLİSİNE EN AZ 4.947 TL

Taban aylık; esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 947 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 524 liraya yükselecek. Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Ocak zammı yüzde yüzde 17.86 çıkarsa en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 931 liraya çıkarken, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 3 bin 424 liraya ulaşacak, 3 bin 500 liraya tamamlanacak.