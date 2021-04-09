300 bin lira geri ödemesiz, toplamda 1 milyon liraya kadar devlet desteği başvuru şartları açıklaması! Ve sonunda netleşti!
Ve sonunda netleşti! Açıklamalar peş peşe yapıldı. İmalat Sanayisinde dijital dönüşümün 11. Kalkınma Planı ve 2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında odak alanları arasında yer aldığını söyleyen Varank, "İmalat sanayimiz, artık dijital dönüşümün ne kadar önemli olduğunu daha iyi kavradı. KOSGEB olarak KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 'İmalat Sanayinde Dijitalleşme' temasıyla yeni bir çağrıya çıkıyoruz. Bu temayla üçüncü kez çıktığımız bu çağrımızla yine akıllı dijital teknolojileri geliştiren veya bunları imalat süreçlerinde kullanan KOBİ'leri destekleyeceğiz. Dijital teknolojilerin yerli üretimini ve ticarileşmesini sağlayarak güçlü bir dijital ekosistem oluşturmaya devam edeceğiz." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in bugün itişbariyle imalat sanayinde dijitalleşme temasıyla 3. çağrıya çıktığını ve bu çerçevede KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar dijitalleşme desteği verileceğini söyledi. KOSGEB, ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletmecilerin sanayideki payı ve etkisini arttırmak amacıyla hayata geçirilmiştir. KOSGEB sayesinde birçok işletme kurulmakta bununla beraber hali hazırda faaliyet gösteren işletmeler de rekabet düzeyi anlamında kendilerini sürekli olarak geliştirebilmektedir.
KOSGEB'in bugün yeni bir çağrıya çıktığını belirten Varank, ilgili destek için başvuruların 17 Mayıs'a kadar alınacağını vurgulayarak, "İlk ikisinde olduğu gibi bu yeni çağrımızda da KOBİ'lerimize 300 bin liraya kadar geri ödemesiz, 700 bin lira kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon liraya kadar destek vereceğiz.
KOSGEB Nedir ve Kimler Faydalanabilir?
Açılımı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olan KOSGEB, adı üstünde girişimcileri destekleyen bir kurumdur. Ticarete atılmak ve kendi işini kurmak isteyen herkes bu planlarını hayata geçirmek için sermaye ve desteğe ihtiyaç duyar. Maalesef günümüzde herkes hemen iş kurarak gelir elde edecek sermayeye sahip değildir.
İşte bu noktada KOSGEB gibi kurumlar ortaya çıkmakta ve girişimcileri yeni iş alanları yaratması hususunda desteklemektedir. Bu hem Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlamakta hem de istihdam yaratarak işsizlikle mücadelede büyük paya sahip olmaktadır. KOSGEB bu nedenle günümüzde oldukça önemli bir projedir. Bir iş konusunda planınız ve hayaliniz var ama bunu hayata geçirmek için yeterli sermayeniz yok. Bu noktada girişimcileri desteklemek için ortaya çıkan içinde devletin de olduğu destek kredileri öne çıkmaktadır.