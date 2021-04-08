Nakdi ücret desteği yattı mı? Mart ayı 1500 TL nakdi ücret (ücretsiz izin) desteği tarihi belli oldu mu?
Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. Ücretsiz izin bir diğer bir adıyla nakdi ücret desteği ödemeleri için tarih belli olmuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih konusunda kamuoyunu bilgilendirmişti. Peki, Nakdi ücret desteği yattı mı? Mart ayı 1500 TL nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İşte konuya dair merak edilenler...
2021 nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği yattı mı? Nakdi ücret desteklerinin ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Nisan ayında yatacak ücretsiz izin maaş desteği diğer adıyla nakdi ücret desteğinin ne zaman yatacağı duyuruldu. İşte 2021 Nisan'da yatacak nakdi ücret desteğine ilişkin merak edilenler!
İŞKUR RESMİ SAYFASINDAN DUYURDU
iŞKUR da resmi sayfası üzerinden yaptığı paylaşımda; "Nakdi Ücret Desteği ödemeleri, 9 Nisan'da vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacaktır. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan vatandaşlarımızın ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.
Nakdi Ücret Desteğinin kesileceği durumlar
Nakdi ücret desteğinden yararlanılan dönemde, aynı veya başka bir işyerinde işe başlanması ve/veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınmaya başlanması halinde nakdi ücret desteği kesilir.Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde, işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince idari para cezası uygulanır.