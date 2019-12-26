SON DAKİKA: 2020 Asgari ücret zammı belli oldu! 2020 asgari ücret zam oranı ve AGİ ne kadar?

Haftalardır süren asgari ücret zam maratonu sonrası 2020 asgari ücret zam oranı açıklandı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını bugün yaptı. Bugün yapılan toplantının ardından yeni yılda verilecek asgari ücret zammı da belirlenmiş oldu. Asgari ücret zammıyla birlikte AGİ tutarları arttı. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan yapılan açıklamanın ardından konuya ilişkin detayları merak ediyor. 2020 asgari ücret ne kadar oldu? 2020 asgari ücret zam oranı ne kadar? Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? 2020 AGİ ne kadar olacak? İşte detaylar...