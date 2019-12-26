SON DAKİKA: 2020 Asgari ücret zammı belli oldu! 2020 asgari ücret zam oranı ve AGİ ne kadar?
Milyonlarca çalışan haftalardır asgari ücret zammının ne kadar olacağını merak ediyordu. Asgari ücretle ilgili son dakika açıklaması Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplantısının ardından yapıldı. Yapılan açıklamayla birlikte 2020 asgari ücret zammı belli olmuş oldu. Asgari ücret zammıyla birlikte 2020'de ödenecek AGİ ücretleri de belli oldu. İşte 2020 asgari ücret ve AGİ zam oranları...
Haftalardır süren asgari ücret zam maratonu sonrası 2020 asgari ücret zam oranı açıklandı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını bugün yaptı. Bugün yapılan toplantının ardından yeni yılda verilecek asgari ücret zammı da belirlenmiş oldu. Asgari ücret zammıyla birlikte AGİ tutarları arttı. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan yapılan açıklamanın ardından konuya ilişkin detayları merak ediyor. 2020 asgari ücret ne kadar oldu? 2020 asgari ücret zam oranı ne kadar? Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? 2020 AGİ ne kadar olacak? İşte detaylar...
BAKANLIKTA BİR ARAYA GELDİLER
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki toplantıda, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret belirlendi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplantıdan önce komisyonda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile işçileri temsil eden Türk-İş heyetleriyle makamında bir araya geldi.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 20 LİRA
Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise asgari ücret normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.