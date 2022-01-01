Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye ilk çekilişte İzmir Konak’tan alınan bilete isabet etti

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR

Açıklamada ayrıca, tüm çekilişlerin Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapısı ile noter huzurunda gerçekleştirildiği ve canlı olarak yayınlandığı aktarıldı. Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association- WLA) tarafından verilen WLA-SCS:2020 (Level 2) Güvenlik Kontrol Standardı Sertifikası ve TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası'na sahip olan kurumun, en büyük önceliği şeffaflığa verdiği ifade edildi.

Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve şans merkezi adı verilen çekiliş stüdyosunda noter huzurunda düzenlenen çekilişlerin www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlandığı hatırlatıldı.