Kredi ve prim desteği de var vergi avantajı da! İŞKUR gençlere çalışacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücretin 4253 TL olduğunu duyurmasının ardından pek çok alandaki mesleklerde de ödemeler arttı. Döviz kurlarının düşmesi ile de üretim ve ihracat hız kazandı. Bununla beraber genç nüfusa istihdam için tüm imkânlar seferber edilirken, işlerini kurmaları, hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için kredi, vergi, prim desteği 2022'de artarak devam edecek.
01.01.2022 06:59
- Son Güncelleme: 01.01.2022 06:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "beceri ve deneyim kazanmalarını temin edeceğiz" dediği, şirketlerin, siyasi partilerin, markaların ilgi odağındaki Z kuşağının işini kurması için dört koldan destek veriliyor.