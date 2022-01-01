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Haberler Ekonomi Kredi ve prim desteği de var vergi avantajı da! İŞKUR gençlere çalışacak

Kredi ve prim desteği de var vergi avantajı da! İŞKUR gençlere çalışacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücretin 4253 TL olduğunu duyurmasının ardından pek çok alandaki mesleklerde de ödemeler arttı. Döviz kurlarının düşmesi ile de üretim ve ihracat hız kazandı. Bununla beraber genç nüfusa istihdam için tüm imkânlar seferber edilirken, işlerini kurmaları, hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için kredi, vergi, prim desteği 2022'de artarak devam edecek.

01.01.2022 06:59 - Son Güncelleme: 01.01.2022 06:59
Kredi ve prim desteği de var vergi avantajı da! İŞKUR gençlere çalışacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "beceri ve deneyim kazanmalarını temin edeceğiz" dediği, şirketlerin, siyasi partilerin, markaların ilgi odağındaki Z kuşağının işini kurması için dört koldan destek veriliyor.

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Kredi ve prim desteği de var vergi avantajı da! İŞKUR gençlere çalışacak

Genç nüfusa istihdam için tüm imkânlar seferber edilirken, işlerini kurmaları, hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için kredi, vergi, prim desteği 2022'de artarak devam edecek.

Kredi ve prim desteği de var vergi avantajı da! İŞKUR gençlere çalışacak

18 YAŞINDAN BÜYÜK 29 YAŞINDAN KÜÇÜK ŞARTI
SABAH'ta yer alan habere göre, Gelir İdaresi Başkanlığı genç girişimcilere vergi, sigorta prim teşviki kapsamında sağlanan kolaylıklara ve yararlanma koşullarına rehber hazırladı.

Kredi ve prim desteği de var vergi avantajı da! İŞKUR gençlere çalışacak

Vergi desteğinden, kendi işinde bilfiil çalışan, idare eden 18 yaşından büyük 29 yaşından küçük bütün gençler yararlanabilecek. İlk defa vergi mükellefi olan gerçek kişilerin sigorta primleri bir yıl boyunca en alt sınır üzerinden hesaplanacak.

Kredi ve prim desteği de var vergi avantajı da! İŞKUR gençlere çalışacak

75 BİN LİRALIK KAZANCIN BİR KISMI VERGİ DIŞI
Faaliyete başlanılan tarihten itibaren üç yıl boyunca 75 bin liralık kazancın bir kısmı vergi dışı bırakılacak. Bir vergilendirme döneminde teşvikten yararlanılmayan tutar, ertesi yıla devredilmeyecek.

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