Kredi ve prim desteği de var vergi avantajı da! İŞKUR gençlere çalışacak

Vergi desteğinden, kendi işinde bilfiil çalışan, idare eden 18 yaşından büyük 29 yaşından küçük bütün gençler yararlanabilecek. İlk defa vergi mükellefi olan gerçek kişilerin sigorta primleri bir yıl boyunca en alt sınır üzerinden hesaplanacak.