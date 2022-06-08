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Kamu personel rejiminde köklü değişiklik! Başkan Erdoğan talimat verdi

Yıllardır tartışma yaratan Kamu Personel Rejiminin yeniden düzenlenmesi için düğmeye basıldı. Milyonlarca memura verilen ek gösterge müjdesinin ardından şimdi de 530 bin civarındaki sözleşmeli personelin kadroya alınması için çalışma başlatıldı. Yapılacak düzenleme ile personellere kadro imkanı sağlanacak. Kadroya geçenlerin tayin ve görevde yükselme gibi problemleri çözülmüş olacak. İşte detaylar...

08.06.2022 06:20 - Son Güncelleme: 08.06.2022 06:22
Kamu personel rejiminde köklü değişiklik! Başkan Erdoğan talimat verdi

Hükûmet, Türkiye'de yıllardır tartışma konusu olan Kamu Personel Rejiminin yeniden düzenlenmesi konusunda çalışma başlattı.

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Kamu personel rejiminde köklü değişiklik! Başkan Erdoğan talimat verdi

Memurlara ek göstergenin ardından ikinci adımda 530 bin civarındaki sözleşmeli personelin kadroya alınması için düğmeye basıldı.

Kamu personel rejiminde köklü değişiklik! Başkan Erdoğan talimat verdi

Bu çalışma ile sözleşmeli personele kadro imkânı verilecek. Ancak bu tercihe bırakılacak. Kamuda sözleşmeli çalışanlar isterse kadroya geçecek.

Kamu personel rejiminde köklü değişiklik! Başkan Erdoğan talimat verdi

İsterse bulundukları statüde çalışmaya devam edecek. Kadroya geçenlerin, tayin, görevde yükselme gibi problemleri bitecek.

Kamu personel rejiminde köklü değişiklik! Başkan Erdoğan talimat verdi

Çoğunluğu Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan sözleşmeli personel, eş durumundan yer değiştirme, görevde yükselme, unvan değişikliği sınavlarına girme ve yıllık izinlere devir hakkı gibi yeni haklara kavuşacak.

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