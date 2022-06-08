Kamu personel rejiminde köklü değişiklik! Başkan Erdoğan talimat verdi
Yıllardır tartışma yaratan Kamu Personel Rejiminin yeniden düzenlenmesi için düğmeye basıldı. Milyonlarca memura verilen ek gösterge müjdesinin ardından şimdi de 530 bin civarındaki sözleşmeli personelin kadroya alınması için çalışma başlatıldı. Yapılacak düzenleme ile personellere kadro imkanı sağlanacak. Kadroya geçenlerin tayin ve görevde yükselme gibi problemleri çözülmüş olacak. İşte detaylar...
08.06.2022 06:20 - Son Güncelleme: 08.06.2022 06:22
Hükûmet, Türkiye'de yıllardır tartışma konusu olan Kamu Personel Rejiminin yeniden düzenlenmesi konusunda çalışma başlattı.