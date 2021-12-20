2022’de maaşlara kademeli zam geliyor! Emekliye iyileştirme memura sosyal transfer formülü! 2000 ve 2000 sonrası emekli olanlar...

Asgari ücret konusunda işverenin de elini taşın altına koyduğunu belirterek, "Tarihin en yüksek asgari ücret artışını gerçekleştirdik, asgari ücret vergi dışı kaldı. Asgari Geçim İndirimi bir çeşit vergi iadesidir. Bu yıl için 2 bin 825 liralık bir asgari ücret vardı ve bu AGİ ile birlikteydi. 4 bin 250 liranın içerisinde de AGİ de var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı. Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirebilir" dedi.