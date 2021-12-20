2022'de maaşlara kademeli zam geliyor! Emekliye iyileştirme memura sosyal transfer formülü! 2000 ve 2000 sonrası emekli olanlar...
Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği 2022 yeni asgari ücret geçtiğimiz günlerde açıklandı. Asgari ücrete yüzde 50.5'lik tarihi zam yapıldı. Buna göre, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseldi. Bu gelişmlerin ardından emeklilere yönelik ek zam hazırlığı da büyük heyecan yarattı. Bu kapsamda çeşitli formüller de gündeme geldi. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli zammını kademeli olarak ele alacaklarını belirtti. Memurlara da enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştirileceğini açıkladı. Emeklilere iyileştirme müjdesi milyonları sevindirirken, yıllık yüzde 40'a varan artış formülü de gündeme gelen maddeler arasında yer aldı. İşte tüm merak edilenler...
2022'de maaşlara kademeli zam geliyor! Emekliye iyileştirme memura sosyal transfer formülü! 2000 ve 2000 sonrası emekli olanlar... Emekli maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik artışın arkasından emekli maaşı için zam beklentisi de yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den de emekli maaş zamlarıyla ilgili izahat geldi. Emeklilere iyileştirme müjdesi milyonları sevindirirken, yıllık yüzde 40'a varan artış formülü de gündeme gelen maddeler arasında.
Asgari ücrete gelen 50 yılın en yüksek zammı sonrası emeklilere yönelik ek zam hazırlığı büyük heyecan yarattı. Çeşitli formüller de gündeme geldi. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli zammını kademeli olarak ele alacaklarını belirterek, memurlara da enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştirileceğini söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli zammını en alt düzeydeki aylıktan yukarılara gidecek şekilde kademeli olarak ele alacaklarını belirterek, memurlara da enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştirileceğini söyledi.
Asgari ücret konusunda işverenin de elini taşın altına koyduğunu belirterek, "Tarihin en yüksek asgari ücret artışını gerçekleştirdik, asgari ücret vergi dışı kaldı. Asgari Geçim İndirimi bir çeşit vergi iadesidir. Bu yıl için 2 bin 825 liralık bir asgari ücret vardı ve bu AGİ ile birlikteydi. 4 bin 250 liranın içerisinde de AGİ de var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı. Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirebilir" dedi.
SOSYAL TRANSFER YAPILACAK
Bütün emekli gruplarını içine alan bir düzenleme yapacaklarını belirten Bakan Bilgin, "Emeklilerimizi, en alt düzeydeki emekli maaşında daha yukarılara gidecek şekilde kademeli bir şekilde ele alacağız. Memur sendikalarıyla varılan bir mutabakat var. Eğer enflasyon bizim sözleşmemizde belirlediğimiz ücretin üzerine çıkarsa biz farkı vereceğiz.