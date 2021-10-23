SGK’dan yok pahasına satılık evler, arabalar, dükkanlar, arsalar... Kapanın elinde kalır! 12 bin TL’ye araba, 40 bin TL’ye konut!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ekim ayı gayrimenkul ve araç ilanlarını yayınladı. Her bütçeye uygun ucuz evler ve 2. el araçların bulunduğu ilanlar vatandaşlar tarafından mercek altına alınmaya başlandı. Normal piyasadan alacağınız 2. el araç ve konutlara göre çok daha uygun tekliflerin yer alması nedeniyle yurttaşlar ilk tercihlerini SGK'dan yana kullanıyor. Bu konut ve araçlar borçlu şahısların borcuna karşılık el konularak SGK tarafınca satışa çıkarılıyor. Bu bağlamda ilgili kişiler tarafından Ekim ayı uygun fiyatlı araç ve gayrimenkul ilanları araştırılmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler!