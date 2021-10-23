SGK'dan yok pahasına satılık evler, arabalar, dükkanlar, arsalar... Kapanın elinde kalır! 12 bin TL'ye araba, 40 bin TL'ye konut!
İcra yolu ile çok cazip fiyatlara ev, araç veya arsa almak mümkün. Düzgüsel piyasadan alacağınız 2. El araç ve konutlara nazaran çok daha uygun tekliflerin yer alması nedeniyle yurttaşlar ilk tercihlerini SGK'dan yana kullanıyor. Bu konut ve arabalar borçlu şahısların borcuna karşılık el konularak SGK tarafınca satışa çıkarılıyor. Farklı cinsten çok sayıda gayrimenkulün satışa çıkaran kamu kurumları bu satışları internet üzerinden duyuruyorlar. Farklı ve il ve ilçelerde yer alan kamu kurumlarının satışa çıkardığı birtakım satış duyurularını sizler amacıyla derledik.
23.10.2021 16:22
- Son Güncelleme: 23.10.2021 16:22
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ekim ayı gayrimenkul ve araç ilanlarını yayınladı. Her bütçeye uygun ucuz evler ve 2. el araçların bulunduğu ilanlar vatandaşlar tarafından mercek altına alınmaya başlandı. Normal piyasadan alacağınız 2. el araç ve konutlara göre çok daha uygun tekliflerin yer alması nedeniyle yurttaşlar ilk tercihlerini SGK'dan yana kullanıyor. Bu konut ve araçlar borçlu şahısların borcuna karşılık el konularak SGK tarafınca satışa çıkarılıyor. Bu bağlamda ilgili kişiler tarafından Ekim ayı uygun fiyatlı araç ve gayrimenkul ilanları araştırılmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler!