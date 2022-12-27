Son 4 GÜN! e-Devlet’ten başvurana 12 ay boyunca ödeme aktif edilecek! PTT’den 1.100 TL ödeme yapılacak! 6 şartı tamamlayanlar...

Devlet tarafından yapılan destek ödemeleri kaldığı yerden devam ediyor. Miyonlarca vatandaş devlet desteklerinden yararlanıyor ve 1250 TL'ye kadar hesaplara yatıyor. Sosyal yardımlar belli başlı şartları taşıyan kişilere ödeniyor ve kimliği ile başvurmak gerekiyor. Peki, kimler destek ödemelerinden yararlanacak? İşte detaylar!