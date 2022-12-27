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Haberler Ekonomi Son 4 GÜN! e-Devlet'ten başvurana 12 ay boyunca ödeme aktif edilecek! PTT'den 1.100 TL ödeme yapılacak! 6 şartı tamamlayanlar...

Son 4 GÜN! e-Devlet'ten başvurana 12 ay boyunca ödeme aktif edilecek! PTT'den 1.100 TL ödeme yapılacak! 6 şartı tamamlayanlar...

Destek almak isteyen vatandaşlar işlemlerini pek çok işlemin yapıldığı e-Devlet üzerinden yapıyorlar. Maddi geliri iyi olmayan vatandaşlar için Aile Bakanlığı destek ödemesi yapıyor. Aile Bakanlığı'nın sağladığı bu destek ödemesi için müracaat yapacakların öğrenmeleri gereken evreler sayfamızda. İşte 1.100 TL destek ödemesi hakkında detaylar

takvim.com.tr
27.12.2022 09:11 - Son Güncelleme: 27.12.2022 09:11
Son 4 GÜN! e-Devlet’ten başvurana 12 ay boyunca ödeme aktif edilecek! PTT’den 1.100 TL ödeme yapılacak! 6 şartı tamamlayanlar...

Devlet tarafından yapılan destek ödemeleri kaldığı yerden devam ediyor. Miyonlarca vatandaş devlet desteklerinden yararlanıyor ve 1250 TL'ye kadar hesaplara yatıyor. Sosyal yardımlar belli başlı şartları taşıyan kişilere ödeniyor ve kimliği ile başvurmak gerekiyor. Peki, kimler destek ödemelerinden yararlanacak? İşte detaylar!

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Son 4 GÜN! e-Devlet’ten başvurana 12 ay boyunca ödeme aktif edilecek! PTT’den 1.100 TL ödeme yapılacak! 6 şartı tamamlayanlar...

18 yaşına basan herkes başvurabilir. PTT üzerinden 12 ay boyunca ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere aile destek ödemesi yapılıyor.

Son 4 GÜN! e-Devlet’ten başvurana 12 ay boyunca ödeme aktif edilecek! PTT’den 1.100 TL ödeme yapılacak! 6 şartı tamamlayanlar...

Bu destek programı için başvurular e-Devlet üzerinden tamamlanabiliyor.

Son 4 GÜN! e-Devlet’ten başvurana 12 ay boyunca ödeme aktif edilecek! PTT’den 1.100 TL ödeme yapılacak! 6 şartı tamamlayanlar...

Başvurunuzun onaylanması durumunda 12 ay boyunca aylık 850 ile 1.250 lira destek sağlanacak. Destek hakkında tüm bilgiler merak edenler için haberimizde yer alıyor.

Son 4 GÜN! e-Devlet’ten başvurana 12 ay boyunca ödeme aktif edilecek! PTT’den 1.100 TL ödeme yapılacak! 6 şartı tamamlayanlar...

YILLIK 10.200-15.000 TL ARASI ÖDEME!

Her aileye 12 aylık süreç boyunca ayda 850 ila 1.250 TL ödeme aktif ediliyor. Bu tutar yıllık toplamda 10.200 TL ila 15.000 TL gibi bir rakama eşit geliyor.

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