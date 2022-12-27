1.9 milyon EYT’liye emeklilik! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dosyayı Başkan Erdoğan'a sundu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT'lilere emeklilik yolunu açacak düzenleme için bir dosya hazırlanıp Başkan Erdoğan'a sundu. Buna göre kapsamda 1.9 milyon kişi bulunuyor.
27.12.2022 06:59 - Son Güncelleme: 27.12.2022 06:59
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilikte yaşa takılanlara yönelik kapsamlı bir dosya hazırladı.
Aralık başı itibariyle EYT kapsamında olanların sayısı 1.9 milyon olup, bunun 746 binini SSK'lı, 400 binini memur, 480 binini Bağ-Kur'lu, 274 binini yaşı bekleyen işsizler oluşturuyor.