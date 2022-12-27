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Haberler Ekonomi 1.9 milyon EYT’liye emeklilik! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dosyayı Başkan Erdoğan'a sundu

1.9 milyon EYT’liye emeklilik! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dosyayı Başkan Erdoğan'a sundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT'lilere emeklilik yolunu açacak düzenleme için bir dosya hazırlanıp Başkan Erdoğan'a sundu. Buna göre kapsamda 1.9 milyon kişi bulunuyor.

27.12.2022 06:59 - Son Güncelleme: 27.12.2022 06:59
1.9 milyon EYT’liye emeklilik! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dosyayı Başkan Erdoğan’a sundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilikte yaşa takılanlara yönelik kapsamlı bir dosya hazırladı.

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1.9 milyon EYT’liye emeklilik! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dosyayı Başkan Erdoğan’a sundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan dosyada yaş sınırını da içeren seçenekli tablolar ortaya konuldu.

1.9 milyon EYT’liye emeklilik! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dosyayı Başkan Erdoğan’a sundu

Bugüne kadar başlangıç tarihi olarak ifade edilen 8 Eylül 1999, SSK'lılarda 5000 prim günü, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl şartı değişmeyecek, kısmi emeklilik koşulları devam edecek.

1.9 milyon EYT’liye emeklilik! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dosyayı Başkan Erdoğan’a sundu

Aralık başı itibariyle EYT kapsamında olanların sayısı 1.9 milyon olup, bunun 746 binini SSK'lı, 400 binini memur, 480 binini Bağ-Kur'lu, 274 binini yaşı bekleyen işsizler oluşturuyor.

1.9 milyon EYT’liye emeklilik! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dosyayı Başkan Erdoğan’a sundu

YASA OCAK'TA TAMAM
Yasal düzenleme Ocak 2023 itibariyle yürürlüğe girecek.

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