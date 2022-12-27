Emekliye 3’lü zam! Refah payı ile artış ne kadar olacak? Taban aylık 5 bin TL'yi aşar mı? Asgari ücret nasıl yansıyacak?
Ocak'ta memurlara, emeklilere çifte zam göründü. Enflasyon tahminleri Ocak zammını yüzde 15-21 aralığında gösterirken, refah payıyla yüzde 30'un aşılması bekleniyor. Bir zam da emeklilerin taban aylığında bekleniyor. Burada da asgari ücretteki artışın etkisiyle 5 bin-5 bin 500 lira arası tutarlar konuşuluyor…
27.12.2022 07:00 - Son Güncelleme: 27.12.2022 07:00
Ocak ayında maaşları artacak olan memurlar ve emekliler hem zam oranlarını gösterecek enflasyon oranlarını hem de refah payı düzenlemesini bekliyor.