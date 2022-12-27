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Haberler Ekonomi Emekliye 3’lü zam! Refah payı ile artış ne kadar olacak? Taban aylık 5 bin TL'yi aşar mı? Asgari ücret nasıl yansıyacak?

Emekliye 3’lü zam! Refah payı ile artış ne kadar olacak? Taban aylık 5 bin TL'yi aşar mı? Asgari ücret nasıl yansıyacak?

Ocak'ta memurlara, emeklilere çifte zam göründü. Enflasyon tahminleri Ocak zammını yüzde 15-21 aralığında gösterirken, refah payıyla yüzde 30'un aşılması bekleniyor. Bir zam da emeklilerin taban aylığında bekleniyor. Burada da asgari ücretteki artışın etkisiyle 5 bin-5 bin 500 lira arası tutarlar konuşuluyor&hellip;

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
27.12.2022 07:00 - Son Güncelleme: 27.12.2022 07:00
Emekliye 3’lü zam! Refah payı ile artış ne kadar olacak? Taban aylık 5 bin TL’yi aşar mı? Asgari ücret nasıl yansıyacak?

2023'e sayılı gün kalırken, 19 milyon memur ve emekli de heyecanlı bekleyişe geçti.

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Emekliye 3’lü zam! Refah payı ile artış ne kadar olacak? Taban aylık 5 bin TL’yi aşar mı? Asgari ücret nasıl yansıyacak?

Ocak ayında maaşları artacak olan memurlar ve emekliler hem zam oranlarını gösterecek enflasyon oranlarını hem de refah payı düzenlemesini bekliyor.

Emekliye 3’lü zam! Refah payı ile artış ne kadar olacak? Taban aylık 5 bin TL’yi aşar mı? Asgari ücret nasıl yansıyacak?

Zam oranları 3 Ocak günü belli olacak.

Emekliye 3’lü zam! Refah payı ile artış ne kadar olacak? Taban aylık 5 bin TL’yi aşar mı? Asgari ücret nasıl yansıyacak?

2022'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 8'lik toplu sözleşme artışına ilaveten alacağı enflasyon farkını gösterecek.

Emekliye 3’lü zam! Refah payı ile artış ne kadar olacak? Taban aylık 5 bin TL’yi aşar mı? Asgari ücret nasıl yansıyacak?

Bunlara ilaveten ek iyileştirmeler de gündemde.

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