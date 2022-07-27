EYT'de borçlanma ile erken emeklilik! 1999 yılından önce işe girmiş olanların beklediği haber! 6 milyon SGK 4/a ve 4/b SSK, Bağ-Kur'lu %32...
EYT'de borçlanma ile erken emeklilik konuşuluyor. 6 milyon SGK 4/a ve 4/b SSK, Bağ-Kur'luyu ilgilendiriyor. Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) emeklilik umudu artıyor. 3 formül öne çıktı. EYT formülleri gündemde yer alırken staj sürelerinin de eklenmesi talep ediliyor. Milyonlarca kişi staj yaparak iş hayatına atılıyor. Geçmiş yıllarda staj yapmış ve bu dönemde sigortalı olmuş vatandaş bulunuyor. Bilindiği üzere stajda yatırılan primler emeklilik günlerine eklenmiyor.
1999 yılından önce işe girmiş olanları ilgilendiren EYT çalışmaları devam ederken 3 formül konuşuluyor. Maaş, prim, yaş formülü masada! Çalışmaların tamamlanmasıyla 6 milyon EYT'linin sorunu da çözülmüş olacak. Bir yandan da lise ve üniversite yıllarında staj yapanlar EYT ile ilgili beklenti içine girdi. Lise ve üniversite yıllarında staj yapanlardan çağrı geldi. Sayıları bir hayli fazla olan bu kişiler borçlanma imkanı talep ediyor. Bu noktada staj süresinin başlangıç olarak kabul edilmesi talepleri ile EYT çalışması da birleştiriliyor. Stajın başlangıç tarihi kabul edilesi durumunda EYT'li de olacaklar. İşte detaylar...
EYT'DE 3 FORMÜL!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilerin durumuyla ilgili son olarak "Türkiye'nin her sorunu çözülmesi gereken dosya olarak önümüzde duruyor. Bu, önümüzdeki dosyalardan, çözülecek şeylerden biri" açıklamasını yapmıştı.
EYT'lilerin sorununu çözmek için 3 formül dikkat çekiyor. Bunlar maaş, prim ve yaş formülleri... Gelin birlikte bu formüllerin detaylarına bakalım...
KADEMELİ EMEKLİLİK
Formüllerden biri, yaşın kademeli olarak düşürülmesini içeriyor. Bu kapsamda 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlarda istenen yaş koşulunun kademeli olarak düşürülebileceği belirtiliyor. Bu formüle göre, EYT'liler için yaş koşulu aşağı çekilecek. Ancak herkes aynı anda emekli olmayacak. Örneğin; 5000 günü olan 46 yaşındaki kişi ile 9 bin günü olan 51 yaşındaki kişi aynı anda emekli edilmeyecek. Bu formül hayata geçerse, 9 bin günü olan ve yaşı 51 olan daha önce emekli aylığına kavuşacak.
Oluşacak yeni kademeler çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak. 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup emeklilik için yıl ve prim şartını tamamlayanlar bu formülle şimdikinden daha erken yaşta emekli olabilecek. Bazı EYT'liler yasa çıkar çıkmaz emekli aylığına hak kazanabilecek.
Ayrıca bir asgari yaş sınırı konulabileceği de konuşuluyor. Burada daha önce 50 yaş sınırı gündeme gelmişti. Bu formüle göre EYT'lilerin emekli olması için 50 yaşını da tamamlaması gerekiyor.