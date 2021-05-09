Son 26 haftanın en yükseği! Ons altın sonrası gözler gramda! Gram altın fiyatı artacak mı?
Altın fiyatları yakından takip edilirken uzmanlardan altının yönü hakkında tahminler gelmeye devam ediyor. Gram altın fiyatları hakkında uzmanlardan dikkat çeken yorum! Altının ons fiyatı, bu hafta yüzde 3,53 değer kazanarak 26 haftanın en hızlı yükselişini kaydetti. Altının gram fiyatı ise 15 Şubat 2021'den bu yana etkili olan yükseliş trendine bu hafta da devam etti. Altının ons fiyatından destek alacak gram fiyatının yükselebileceği yönünde tahminler bulunuyor. Peki gram altın fiyatları ne kadar olacak?
Uzmanlar altın fiyatlarının geleceği hakkında dikkat çeken yorumlar yapıyor. Altının ons fiyatı son ayların en hızlı yükselişini kaydederken bu artışın gram altını etkileyebileceği konuşuluyor. Yılın ilk çeyreğinde değer kaybeden altının Nisan ayında hızla yükseldiğine dikkat çekilirken, bu artışın Mayıs ve Haziran'da devam edebileceği öngörülerinde bulunuyor. Peki bu durum gram altın fiyatlarını nasıl etkileyecek? Gram altın fiyatı artacak mı?
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, bu hafta katıldığı etkinlikte, hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini ifade etmesinden birkaç saat sonra konuya açıklık getirdi ve faiz artırımının tahmin ettiği ya da önerdiği bir şey olmadığını, harcama paketlerinin enflasyonist bir sorun olacağını düşünmediğini kaydetti.
Öte yandan, ABD'de açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam nisanda 266 bin artarak 1 milyon olan beklentilerin oldukça altında kaldı. İşsizlik oranı da yüzde 5,8'den yüzde 6,1'e yükseldi.
Söz konusu gelişmelerle uluslararası piyasalarda altının ons fiyatında yükseliş eğilimi ivme kazanırken, yurt içinde de altının gram fiyatı yukarı yönlü hareket etti.
Altının ons fiyatı, bu hafta yüzde 3,53 değer kazanarak 26 haftanın en hızlı yükselişini kaydetti. Altının gram fiyatı ise 15 Şubat 2021'den bu yana etkili olan yükseliş trendine bu hafta da devam etti. En yüksek 489 lira seviyesini gören altının gram fiyatı, haftayı yüzde 2,9 artışla 485,1 liradan tamamladı.