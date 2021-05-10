1500 TL ödeme hesaplarda! Nakdi ücret desteği yattı mı 2021? Nisan ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ve belli oldu!
Paralar ödenmeye başlıyor. Hesaba 10 Mayıs'ta yani bugün yatırılacak. Nisan ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatar? Nakdi ücret desteği yattı mı? Nakdi ücret desteklerinin ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Banka hesapları üzerinden yapılacak ödemelerden faydalanmak isteyenler nakdi ücret desteğinin ne zaman yatacağını sorguluyor. Peki nakdi ücret desteği yattı mı? Nisan ayına ait nakdi ücret desteği ödemeleri 10 Mayıs itibarıyla sistemde IBAN numarası bulunan işçilerin banka hesaplarına, IBAN'ı bulunmayan işçilere ise PTT kanalıyla ödenecek.
Hemen alabilirsiniz paralar yatıyor! Ve son dakika belli oldu! Nisan ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatar? Nakdi ücret desteği yattı mı? Nakdi ücret desteklerinin ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Banka hesapları üzerinden yapılacak ödemelerden faydalanmak isteyenler nakdi ücret desteğinin ne zaman yatacağını sorguluyor. Peki nakdi ücret desteği yattı mı? İşte detaylar!
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?
2021 yılı için ise günlük nakdi ücret desteği miktarı, 13 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılarak günlük 47,70 TL'ye çıkarılmıştır. Nakdi Ücret Desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödenmektedir. Nakdi ücret desteği 1500 lira olarak açıklandı.