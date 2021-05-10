RAMAZAN İMSAKİYE
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1500 TL ödeme hesaplarda! Nakdi ücret desteği yattı mı 2021? Nisan ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ve belli oldu!

Paralar ödenmeye başlıyor. Hesaba 10 Mayıs'ta yani bugün yatırılacak. Nisan ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatar? Nakdi ücret desteği yattı mı? Nakdi ücret desteklerinin ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Banka hesapları üzerinden yapılacak ödemelerden faydalanmak isteyenler nakdi ücret desteğinin ne zaman yatacağını sorguluyor. Peki nakdi ücret desteği yattı mı? Nisan ayına ait nakdi ücret desteği ödemeleri 10 Mayıs itibarıyla sistemde IBAN numarası bulunan işçilerin banka hesaplarına, IBAN'ı bulunmayan işçilere ise PTT kanalıyla ödenecek.

10.05.2021 06:53 - Son Güncelleme: 10.05.2021 06:57
Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak 2021?

Hemen alabilirsiniz paralar yatıyor! Ve son dakika belli oldu! Nisan ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatar? Nakdi ücret desteği yattı mı? Nakdi ücret desteklerinin ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Banka hesapları üzerinden yapılacak ödemelerden faydalanmak isteyenler nakdi ücret desteğinin ne zaman yatacağını sorguluyor. Peki nakdi ücret desteği yattı mı? İşte detaylar!

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Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak 2021?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATAR?

Ödemeler BUGÜN yani 10 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak.

Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Ancak sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemeleri PTT tarafından gerçekleştirilecek.

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak 2021?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

2021 yılı için ise günlük nakdi ücret desteği miktarı, 13 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılarak günlük 47,70 TL'ye çıkarılmıştır. Nakdi Ücret Desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödenmektedir. Nakdi ücret desteği 1500 lira olarak açıklandı.

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak 2021?

Koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak 2021?

KİMLER NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ALABİLİR?

Nakdi ücret desteğinden yararlanmak için;

a) Ücretsiz izne ayrılanlar için,

17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10'uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,