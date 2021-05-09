RAMAZAN İMSAKİYE
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A101 10-14 Mayıs aktüel kataloğu: Bayram sofralarınızı şenlendirecek indirimler sizlerle! Çok al az öde kampanyası...

A101 8- 14 Mayıs aktüel kataloğu yayınlanmaya başladı! A101 8-14 Mayıs 2021 aktüel kataloğu merak edilip araştırılıyor. A101 marketlerde önümüzdeki hafta kampanyaları belli oldu. Ürün listesini merak edenler alışverişe gitmeden önce indirim fırsatlarını merak edip araştırıyor. Bilindiği üzere tam kapanma sürecinde bazı ürünlerin satışına yasak konulmuştu. Bu noktada, A101 marketlerinin önümüzdeki hafta hangi ürünleri satacağı merak konusu oldu. Haftanın A101 aktüel kataloğunda bayrama özel gıda ürünleri indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. İşte A101 8-14 Mayıs 2021 aktüel kataloğu!

09.05.2021 17:28 - Son Güncelleme: 09.05.2021 17:29
A101 10-14 Mayıs aktüel kataloğu!

A101 8- 14 Mayıs aktüel kataloğu yayınlanmaya başladı! A101 8-14 Mayıs 2021 aktüel kataloğu merak edilip araştırılıyor. BİM marketlerde önümüzdeki hafta kampanyaları belli oldu. Ürün listesini merak edenler alışverişe gitmeden önce indirim fırsatlarını merak edip araştırıyor. Bilindiği üzere tam kapanma sürecinde bazı ürünlerin satışına yasak konulmuştu. Bu noktada, A101 marketlerinin önümüzdeki hafta hangi ürünleri satacağı merak konusu oldu. Haftanın A101 aktüel kataloğunda bayrama özel gıda ürünleri indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. İşte A101 8-14 Mayıs 2021 aktüel kataloğu!

GALERİ DEVAM EDİYOR
A101 10-14 Mayıs aktüel kataloğu!

Ahir Kaymaklı Sürülebilir Peynir 700 gr 17,75 TL
Eker Yoğurt 2 Kg 12,75 TL
Yörüksüt Yoğurt 2 Kg 11,85 TL

A101 10-14 Mayıs aktüel kataloğu!

Torku Toz Şeker 3 Kg 17,95 TL

Paganni İtalyan Tortellini 250 gr 10,95 TL

Giglio İtalyan Lazanya 500 gr 10,95 TL

A101 10-14 Mayıs aktüel kataloğu!

Torku Toz Şeker 3 Kg 17,95 TL

Paganni İtalyan Tortellini 250 gr 10,95 TL

Giglio İtalyan Lazanya 500 gr 10,95 TL

A101 10-14 Mayıs aktüel kataloğu!

Jacobs Monarch Gold Kahve 100 gr 17,95 TL
Dr.Oetker Kakaolu Puding 196 gr 4,25 TL

Pıt Pıt Sihirli Kutu Hediyeli Sakız 14 gr 3,95 TL