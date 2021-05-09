A101 10-14 Mayıs aktüel kataloğu: Bayram sofralarınızı şenlendirecek indirimler sizlerle! Çok al az öde kampanyası...

A101 8- 14 Mayıs aktüel kataloğu yayınlanmaya başladı! A101 8-14 Mayıs 2021 aktüel kataloğu merak edilip araştırılıyor. BİM marketlerde önümüzdeki hafta kampanyaları belli oldu. Ürün listesini merak edenler alışverişe gitmeden önce indirim fırsatlarını merak edip araştırıyor. Bilindiği üzere tam kapanma sürecinde bazı ürünlerin satışına yasak konulmuştu. Bu noktada, A101 marketlerinin önümüzdeki hafta hangi ürünleri satacağı merak konusu oldu. Haftanın A101 aktüel kataloğunda bayrama özel gıda ürünleri indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. İşte A101 8-14 Mayıs 2021 aktüel kataloğu!