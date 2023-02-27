Son 24 saat! EYT’de 5 konuda karar zamanı! Genel Kurul’da değişiklik olacak mı? Hangi konular gündemde? 5000 gün ile erken emeklilik...

Buna göre; SSK'lılardan kadın ise 20, erkek için 25 yıl hizmet süresini doldurup, işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arasında günü tamamlayanlar kaç yaşında olursa olsun emeklilik hakkı kazanacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda ise 20 tam yıl (7200 gün), erkek 25 tam yıl (9000 gün) primi tamamlayanlar emeklilik hakkı elde edecek.