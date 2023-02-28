Güncellendi, e-Devlet'ten yapılabilecek! Sosyal yardım parasını PTT'den çekenlere müjde az evvel geldi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek...

PTT'den yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak yurt içinde ve dışında müşterilerine bankacılık, posta ve kargo alanlarında hizmet sunan şirket, yürüttüğü çalışmaları her geçen gün geliştirirken hizmetlerini de dijital ortama taşıyor. Böylece iş yerlerindeki yoğunluğun azalması ve müşterilerin zamandan tasarruf etmesi sağlanıyor.