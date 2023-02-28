Güncellendi, e-Devlet'ten yapılabilecek! Sosyal yardım parasını PTT'den çekenlere müjde az evvel geldi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek...
Sosyal yardımdan yararlanan tüm herkesi ilgilendiriyor. PTT iş yerlerindeki kurum ödemelerinin artık e-Devlet üzerinden yapılabildiği müjdelendi. İşte detaylar...
Sosyal yardım alanlara duyuru yapıldı. Yüzbinlerce kişi devletin sağladığı sosyal yardım imkanlarından yararlanıyor. e-Devlet'ten ve belirlenen yerlerden başvuran ve başvurusu kabul edilenler ödemelerini PTT aracılığı ile alıyor. Yeni duyuruya göre artık değişti. Aile destek, doğal gaz, elektrik ve diğer sosyal yardım ödemelerinin tümünü kapsıyor. 81 ilde yaşayan vatandaşlara duyuru yapıldı. PTT iş yerlerindeki kurum ödemeleri artık e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Hak sahipleri, doğal gaz ve elektrik tüketim destekleri ile sosyal yardım ödemeleri işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor. İşte detaylar...
PTT AŞ üzerinden yapılan çeşitli kurum ödemeleri için PTT iş yerlerine gitmeye gerek kalmazken, hak sahipleri, doğal gaz ve elektrik tüketim destekleri ile sosyal yardım ödemelerini e-Devlet üzerinden alabiliyor.
PTT'den yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak yurt içinde ve dışında müşterilerine bankacılık, posta ve kargo alanlarında hizmet sunan şirket, yürüttüğü çalışmaları her geçen gün geliştirirken hizmetlerini de dijital ortama taşıyor. Böylece iş yerlerindeki yoğunluğun azalması ve müşterilerin zamandan tasarruf etmesi sağlanıyor.
Ayrıca, PTT AŞ üzerinden yapılan kurum ödemelerini sorgulama ve hesaba aktarma hizmeti ile elektrik ve doğal gaz tüketim destekleri ile fatura ödeme ve abone sözleşme numarası güncelleme işlemleri çevrim içi yapılabiliyor.