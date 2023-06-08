EYT’li esnafa hızlı emeklilik! BAĞ-KUR reformu kimleri kapsayacak? Nasıl uygulanacak?
Küçük esnaf ve çiftçi gibi 1 milyon Bağ-Kur'luya emeklilik priminde 5 yıl kazandıracak çalışmada kapsam üzerinde hazırlıklar sürüyor. 9000 günü tamamlayamayan EYT'li erkek esnaf, beklenen olursa 7200 gün ile hemen emekli olabilecek.
08.06.2023 07:18 - Son Güncelleme: 08.06.2023 07:18
Yaklaşık 4.7 milyon kişiyi kapsayan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından ikinci reform için hazırlıklar devam ediyor.
Peki kimler yeni emeklilik reformunun kapsamında olacak? EYT'lileri de kapsayacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...