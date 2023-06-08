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Haberler Ekonomi EYT’li esnafa hızlı emeklilik! BAĞ-KUR reformu kimleri kapsayacak? Nasıl uygulanacak?

EYT’li esnafa hızlı emeklilik! BAĞ-KUR reformu kimleri kapsayacak? Nasıl uygulanacak?

Küçük esnaf ve çiftçi gibi 1 milyon Bağ-Kur'luya emeklilik priminde 5 yıl kazandıracak çalışmada kapsam üzerinde hazırlıklar sürüyor. 9000 günü tamamlayamayan EYT'li erkek esnaf, beklenen olursa 7200 gün ile hemen emekli olabilecek.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
08.06.2023 07:18 - Son Güncelleme: 08.06.2023 07:18
EYT’li esnafa hızlı emeklilik! BAĞ-KURr reformu kimleri kapsayacak? Nasıl uygulanacak?

Yaklaşık 4.7 milyon kişiyi kapsayan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından ikinci reform için hazırlıklar devam ediyor.

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EYT’li esnafa hızlı emeklilik! BAĞ-KURr reformu kimleri kapsayacak? Nasıl uygulanacak?

Küçük esnaf ve çiftçi gibi Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün şartını SSK'lı çalışanlarla eşitleyecek düzenlemeye yönelik çalışma yapılıyor.

EYT’li esnafa hızlı emeklilik! BAĞ-KURr reformu kimleri kapsayacak? Nasıl uygulanacak?

Bu kapsamda 1 milyon Bağ-Kur'luya prim müjdesi verilecek.

EYT’li esnafa hızlı emeklilik! BAĞ-KURr reformu kimleri kapsayacak? Nasıl uygulanacak?

Peki kimler yeni emeklilik reformunun kapsamında olacak? EYT'lileri de kapsayacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

EYT’li esnafa hızlı emeklilik! BAĞ-KURr reformu kimleri kapsayacak? Nasıl uygulanacak?

KİMLERİ KAPSAYACAK?
Yapılacak düzenlemeden öncelikle küçük esnaf ve çiftçiler yararlanacak.

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