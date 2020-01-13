Son 2 gün! TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? 100 bin sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
TOKİ kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında 16 Aralık'ta başlayan başvurular 2 gün sonra yani 15 Ocak'ta sona erecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından TOKİ tarafından belirlenen tarihlerde kura çekimi yapılacak. Gözler başvuru sonuçlarının açıklanacağı kura çekimine çevrildi. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? 100 bin sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvurular tamamlanıyor. Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut için 16 Aralık 2019 tarihinde başlayan başvurular 15 Ocak'ta sona erecek. Asgari ücretli ve dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı amaçlayan projenin kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, 2020 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? 100 bin sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
2020 TOKİ kura çekimi tarihleri henüz belli olmadı. 2019 yılında yapılan 50 bin konut projesi için 19 Nisan'da başvuruların tamamlanmasının ardından ilk kura çekimi 3 Mayıs'ta başlamıştı. Buna göre, 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kura çekiminin Ocak ayının sonlarına doğru yapılması bekleniyor. Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.
2020 TOKİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvurular 16 Aralık 2019 - 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak. Konutlara daha önce TOKİ'den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış aylık geliri 5.500 TL'den düşük olanlar başvurabilecek.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Proje ilinde bulunan yetkili şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir.