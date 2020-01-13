Son 2 gün! TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? 100 bin sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvurular tamamlanıyor. Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut için 16 Aralık 2019 tarihinde başlayan başvurular 15 Ocak'ta sona erecek. Asgari ücretli ve dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı amaçlayan projenin kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, 2020 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? 100 bin sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?