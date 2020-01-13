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2025'de bu meslekler popüler olacak! İlk sıradakine çok şaşıracaksınız

İyi bir meslek ve çok para kazanmak birçok insan için vazgeçilmez. Peki doğru bir kariyer nasıl seçilir? İyi bir hayat standardı yakalamak ve çok para kazanmak için hangi mesleklere yönelmek gerekir? Ambitionscope 2025 yılında popüler olacak meslekleri ele aldı. "Gelecek için en iyi kariyer nedir? Her şey nasıl değişecek? Yarının işlerine hazırlanmak mümkün mü?" sorularıyla yola çıkan site sosyal, kültürel, ekonomik, çevresel ve teknolojik değişikliklerle mesleklerin de değişeceğine değindi. Listede 2025'de en çok kazandıracak mesleklere yer verildi. İşte kimi henüz olmayan, kimi ise bildiğimiz ve gelecekte popüler olacak o meslekler...

13.01.2020 11:48 - Son Güncelleme: 13.01.2020 11:51
2025'de bu meslekler popüler olacak! İlk sıradakine çok şaşıracaksınız

Ambitionscope 2025'te aranacak elemanları belirlerledi. Bundan 5 sene sonra en popüler meslekler bakın hangileri olacak...

2025'de bu meslekler popüler olacak! İlk sıradakine çok şaşıracaksınız

20- IT Avukatı

2025'de bu meslekler popüler olacak! İlk sıradakine çok şaşıracaksınız

19- Tedarik Zinciri İşçileri

2025'de bu meslekler popüler olacak! İlk sıradakine çok şaşıracaksınız

18- Matematikçi

2025'de bu meslekler popüler olacak! İlk sıradakine çok şaşıracaksınız

17. Sentetik Biyoloji Mühendisi

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