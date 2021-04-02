Son 12 ay üzerinden hesaplanacak! Çalışan herkesi ilgilendiren değişiklik

ÖDEME HESAPLAMASI

Hürriyet'in haberine göre geçici iş göremezlik ödeneği, sosyal sigortacılık bakımından, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigorta kollarından istirahatli bulunan sigortalıya işten kaldığı günler için kurumca yapılan ödeme olarak tanımlanıyor. Hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği, SGK tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla sigortalıya ortaya çıkan iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için veriliyor.