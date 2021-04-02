BİM 2 Nisan aktüel kataloğunda kaçırılmayacak fırsat! 4 raftaki ürün indirim kampanyasıyla bugün...

BİM 2 Nisan aktüel kataloğunda kaçırılmayacak fırsatlar bugün firma tarafından şubelerde satışa sunuluyor. Kataloğda dikkat çeken mutfak aletleri ve ev aksesurlarında yer alan indirimler tercih edilecek. BİM'de bu hafta Mercusys Kablosuz Menzil Genişletici, Chef's Pro Blender Seti, Paşabahçe 3 Katlı Cam Sunum Seti, Profesyonel Ahşap Saplı Bahçe Çapası, Pantolon Görünümlü Termal Tayt Kadın, Günlük Ayakkabı Kız-Erkek Çocuk, Polosmart Işıklı Nostaljik Radyo ürünleri bulunuyor. İşte BİM 2 Nisan aktüel kataloğu ürün listesi