Son 1 hafta kaldı! Asgari ücret 6.116 TL'yi bulacak! %40.25 enflasyon farkıyla maaşlara 1.863 TL zam gelecek! Komisyon toplanıyor...
Asgari ücret zammı için son gelişmeler sıkı takibe alındı. Memurların, emeklilerin ve asgari ücretlilerin gözü Temmuz ayına çevrilmiş durumda. Asgari ücrete yılın 2. zammının yapılması için de çalışmalar son hızla devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi ve işverenleri temsil eden Türk-İş ve TİSK başkanları bir araya geldi. Bakan Vedat Bilgin'in ilk kabine toplantısında asgari ücret konusunda bir sunum yapması beklentiler arasında. Asgari ücret için konuşulan rakam 6.000 TL'nin üzerinde. Peki, asgari ücret zammı kaç TL olacak? İşte son dakika açıklamalar haberimizde...
Asgari cüret zammı merakla beklenirken son dakika açıklamalar da peş peşe gelmeye başladı. Temmuzda yapılacak düzenlemelerle bu rakamların kamu çalışanlarına enflasyon karşısında nefes aldıracağını kaydeden Bakan Bilgin, "Enflasyon ne gerçekleşirse gerçekleşen enflasyonun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan bir oran onlara sosyal bir koruma ilave zammı yapacağız. Türkiye'nin emekçileri, çalışanları endişe etmesinler. Türk devleti onların yanındadır." ifadelerini kullandı. Peki, asgari ücret zammı kaç TL olacak? İşte son dakika açıklamalar haberimizde...
Son dakika haberi... "Asgari ücret zammı ne kadar olacak?" soruları hızlanırken, asgari ücret ile ilgili zam trafiği de yoğunlaşıyor. Asgari ücrette artışın gündeme gelmesi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun tarafları olan işçi, işveren ve hükumet temsilcileri arasında görüşmeler hız kazandı. İşçi ve işverenlerle görüşen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in kabine toplantısında asgari ücret konusunda bir sunum yapması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı 16 Haziran'da AK Parti Genel Merkezi'nde kabulünün ardından gündeme yerleşen asgari ücrette artış beklentisi çalışma hayatını hareketlendirdi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, dün gerçekleştirdiği temaslar kapsamında ilk olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti.
Bu ziyaretin ardından Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'e geçen Akkol, Genel Başkan Atalay ile asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatının gündemindeki konuları görüştü.