Son 1 hafta kaldı! Asgari ücret 6.116 TL’yi bulacak! %40.25 enflasyon farkıyla maaşlara 1.863 TL zam gelecek! Komisyon toplanıyor...

Son dakika haberi... "Asgari ücret zammı ne kadar olacak?" soruları hızlanırken, asgari ücret ile ilgili zam trafiği de yoğunlaşıyor. Asgari ücrette artışın gündeme gelmesi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun tarafları olan işçi, işveren ve hükumet temsilcileri arasında görüşmeler hız kazandı. İşçi ve işverenlerle görüşen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in kabine toplantısında asgari ücret konusunda bir sunum yapması bekleniyor.