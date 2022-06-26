Temmuzda yeni maaş! 6 aylık enflasyon formülü ile % 40.75 artış! Asgari ücret 5986 TL’ye çıkabilir! İşte 5 soruda tüm detaylar

■ Zam kararı çıkarsa yeni ücret ne zaman devreye girecek? Ne kadar süre için geçerli olacak?

Asgari ücrete ara zammın Temmuz'dan itibaren mi, yoksa sonbahar aylarından itibaren mi uygulanacağı Çalışma Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek.

