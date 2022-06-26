Temmuzda yeni maaş! 6 aylık enflasyon formülü ile % 40.75 artış! Asgari ücret 5986 TL'ye çıkabilir! İşte 5 soruda tüm detaylar
Milyonlar asgari ücret zammı için verilecek karar merakla beklenirken, artış için ipuçları da bulunuyor. 6 aylık enflasyon formülü gündeme gelirken, artışın bir kısmının devletin prim desteğiyle karşılanması da gündemde. İşte 5 soruda asgari ücrete ara zam hakkında merak edilen tüm detaylar...
26.06.2022 07:00 - Son Güncelleme: 26.06.2022 07:00
Kararın önümüzdeki hafta içinde açıklanması beklenirken; yapılacak artış sadece asgari ücretlileri değil, geniş bir kesimi etkileyecek.
■ Zam kararı çıkarsa yeni ücret ne zaman devreye girecek? Ne kadar süre için geçerli olacak?
Asgari ücrete ara zammın Temmuz'dan itibaren mi, yoksa sonbahar aylarından itibaren mi uygulanacağı Çalışma Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek.
Komisyon, Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak asgari ücreti belirleyebileceği gibi, tespit edilecek ücret 2022'nin sonuna kadar da uygulanabilir.