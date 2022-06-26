1.843 TL getirisi var! 32 günlük 100.000 TL mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar? Alev döngüsü harlanıyor! Param durduğu yerde çoğalsın diyen yaşadı!

Halihazırda maaşından ya da elde ettiği gelirlerden köşeye para koyanlar parasını risksiz bir şekilde değerlendirmek istiyor. Mevduat hesapları ise her zaman dikkat çeken yönlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Vatandaşlar hem birikim amacıyla hem de zor günlerde kullanabilmek için para biriktiriyor. Elindeki belirli miktar birikimi değerlendirmek isteyenler 32 günlük mevduat faizi hesaplama işlemi hakkında tüm bilgileri öğrenmek istiyor. Haberimizde banka banka 32 günlük mevduat kazancına yer verdik.