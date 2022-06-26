1.843 TL getirisi var! 32 günlük 100.000 TL mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar? Alev döngüsü harlanıyor! Param durduğu yerde çoğalsın diyen yaşadı!
Kur korumalı mevduat sistemi ile bankaların mevduat hesaplarına karşı ilginin iyice artırılmasının sonrasında bankalar da faiz oranları ile harekete geçti. Faizleri artırma kararı alan çoğu banka, kenarda birikimi olanlara yüksek getiri sunuyor. Ek ürün tüketimi ile bitmeyen hoş geldin faizi de yayınlayan bankalar, 32 günlük vadede beklentilerinin üstünde bir net kazanç elde etmek isteyenlere daha çoğu değişik imtiyaz da sunmaktadır. 32 günlük faizle hangi bankanın ne kadar mevduat faizi verdiğini haberimizin içerisinde detaylı bir şekilde derledik. İşte bankaların verdiği son oranlar....
26.06.2022 14:15 - Son Güncelleme: 26.06.2022 14:16
Halihazırda maaşından ya da elde ettiği gelirlerden köşeye para koyanlar parasını risksiz bir şekilde değerlendirmek istiyor. Mevduat hesapları ise her zaman dikkat çeken yönlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Vatandaşlar hem birikim amacıyla hem de zor günlerde kullanabilmek için para biriktiriyor. Elindeki belirli miktar birikimi değerlendirmek isteyenler 32 günlük mevduat faizi hesaplama işlemi hakkında tüm bilgileri öğrenmek istiyor. Haberimizde banka banka 32 günlük mevduat kazancına yer verdik.