Solda sıfır bırakıyor resmen barut fıçısı gibi! Pas geçen kafasını duvarlara vuracak! Yılın ilk 120 gününde...

Altının yanında diğer değerli bir yatırım aracı olarak gümüş fiyatları yatırımcıları tarafından dakika dakika takip edilirken 2021 yılının ilk 120 günü baz alındığında ithalatında da artış yaşandığı görülüyor. Gümüş, pandemi döneminde yatırımcıların sıklıkla tercih ettiği araçlardan birisi oldu. Yılın ilk dört ayı baz alındığından gümüş ithalatında büyük artış yaşandı. Gümüş ithalatında ilk 4 aylar baz alındığında son 23 yılın rekoru kırıldığı açıkça ifade ediliyor. 2021 yılının ilk dört aylık verisine göz atıldığında altın ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 azalarak 82.096 kilogramdan, 37.312 kilograma gerilediği görüldü.

08.07.2021 01:08 - Son Güncelleme: 08.07.2021 01:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





