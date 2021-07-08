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Solda sıfır bırakıyor resmen barut fıçısı gibi! Pas geçen kafasını duvarlara vuracak! Yılın ilk 120 gününde...

Altının yanında diğer değerli bir yatırım aracı olarak gümüş fiyatları yatırımcıları tarafından dakika dakika takip edilirken 2021 yılının ilk 120 günü baz alındığında ithalatında da artış yaşandığı görülüyor. Gümüş, pandemi döneminde yatırımcıların sıklıkla tercih ettiği araçlardan birisi oldu. Yılın ilk dört ayı baz alındığından gümüş ithalatında büyük artış yaşandı. Gümüş ithalatında ilk 4 aylar baz alındığında son 23 yılın rekoru kırıldığı açıkça ifade ediliyor. 2021 yılının ilk dört aylık verisine göz atıldığında altın ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 azalarak 82.096 kilogramdan, 37.312 kilograma gerilediği görüldü.

08.07.2021 01:08 - Son Güncelleme: 08.07.2021 01:08
Solda sıfır bırakıyor resmen barut fıçısı gibi! Pas geçen kafasını duvarlara vuracak! Yılın ilk 120 gününde...

Altın fiyatlarında yaşanan inişli çıkışlı seyir şaşırtırken gümüş fiyatları da yatırımcıların merakını cezbediyor. 2021 yılının ilk dört ayında gümüş ithalatı artış gösterirken pandemi döneminde yatırımcıların sıklıkla tercih ettiği araçlardan birisi olarak verilerde karşımıza çıkıyor. Son istatistikler göz önüne alındığında ilk ayda gümüş ithatlatında son 23 yılın rekoru kırıldı. Küresel piyasalarda altının ons fiyatında düşüş yaşanması ve özellikle bu süreçte gümüş fiyatlarında yaşanan gerilemenin sınırlı kalması, yatırımcıların tercihinde etkili oldu. Bu ivmenin devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Solda sıfır bırakıyor resmen barut fıçısı gibi! Pas geçen kafasını duvarlara vuracak! Yılın ilk 120 gününde...

YÜZDE 87 ARTIŞ

2021'in ilk 4 ayında gerçekleşen gümüş ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 artış gösterdi. Aynı dönemde altın ithalatı ise yüzde 54 azaldı.

Solda sıfır bırakıyor resmen barut fıçısı gibi! Pas geçen kafasını duvarlara vuracak! Yılın ilk 120 gününde...

Dört ayda altının ons fiyatında yaşanan düşüş döneminde gümüş fiyatlarında yaşanan gerilemenin sınırlı kalması, yatırımcıların tercihinde etkili oldu.

Solda sıfır bırakıyor resmen barut fıçısı gibi! Pas geçen kafasını duvarlara vuracak! Yılın ilk 120 gününde...

Pandemi ile birlikte yükselişe geçen değerli metaller vatandaşların yatırımlarını bu yöne kaydırmasında etkili olurken ithalat verileri de bu burumu gözler önüne serdi.

Solda sıfır bırakıyor resmen barut fıçısı gibi! Pas geçen kafasını duvarlara vuracak! Yılın ilk 120 gününde...

Borsa İstanbul verilerine göre 2021 yılının ilk dört ayında gerçekleştirilen gümüş ithalatı, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 87 oranında artarak 188.511 kilograma yükseldi.