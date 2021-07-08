2021 emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu: 13-16 Temmuz'da hem zamlı maaş hem de 1100 TL ikramiye...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli ve hak sahiplerinin ikramiyeleri ile zamlı emekli aylıklarının SSK emeklileri için 13 ve 14 Temmuz'da; Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz'da yatırılacağını belirtti.