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2021 emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu: 13-16 Temmuz'da hem zamlı maaş hem de 1100 TL ikramiye...

SSK emeklileri 13-14, Bağ-Kur emeklileri de 16 Temmuz'da zamlı maaş ve ikramiyelerini alacak. Memur emeklilerine ise 15 Temmuz'da zam farkı, ikramiye ve Ağustos aylıkları verilecek. İşte 2021 emekli bayram ikramiyeleri ve maaşlara dair merak edilenler...

08.07.2021 06:59 - Son Güncelleme: 08.07.2021 06:59
2021 emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu: 13-16 Temmuz'da hem zamlı maaş hem de 1100 TL ikramiye...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın erken ödeme müjdesinin ardından emeklilerin zamlı maaş ve ikramiye takvimi belli oldu.

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2021 emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu: 13-16 Temmuz'da hem zamlı maaş hem de 1100 TL ikramiye...

Emekliler, 13-16 Temmuz'da hem zamlı maaşlarını hem de bin 100 lira tutarındaki Kurban Bayramı ikramiyelerini cebine koyacak.

2021 emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu: 13-16 Temmuz'da hem zamlı maaş hem de 1100 TL ikramiye...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli ve hak sahiplerinin ikramiyeleri ile zamlı emekli aylıklarının SSK emeklileri için 13 ve 14 Temmuz'da; Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz'da yatırılacağını belirtti.

2021 emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu: 13-16 Temmuz'da hem zamlı maaş hem de 1100 TL ikramiye...

3'LÜ ÖDEME YAPILACAK

2021 emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu: 13-16 Temmuz'da hem zamlı maaş hem de 1100 TL ikramiye...

Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların ise Temmuz ayı farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz'da birlikte ödeneceğini anlatan Bilgin, "Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.