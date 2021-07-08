2021 emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu: 13-16 Temmuz'da hem zamlı maaş hem de 1100 TL ikramiye...
SSK emeklileri 13-14, Bağ-Kur emeklileri de 16 Temmuz'da zamlı maaş ve ikramiyelerini alacak. Memur emeklilerine ise 15 Temmuz'da zam farkı, ikramiye ve Ağustos aylıkları verilecek. İşte 2021 emekli bayram ikramiyeleri ve maaşlara dair merak edilenler...
08.07.2021 06:59
- Son Güncelleme: 08.07.2021 06:59
Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların ise Temmuz ayı farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz'da birlikte ödeneceğini anlatan Bilgin, "Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.