ŞOK’un aktüel kataloğunda 25 TL’lik alışverişe 17 TL sürprizi! Ütü, süpürge, havlu... ŞOK hafta sonu indirimleri açıklandı!

ŞOK'un hafta sonu aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta yeni indirimler başladı. Hafta sonunun gelmesiyle ŞOK mağazalarına gidenler karlı çıkacak. Özellikle çeyiz alışverişi yapmak isteyenler şaşkına uğrayacak. Neden mi? Çünkü; ütü, ütü masası, havlu, saklama kapları, süpürge makinesi gibi elektronik aletler satışa çıktı. Bu ürünlerin yanı sıra tablet, plazma, kulaklıklarda da büyük indirimler yapıldı. Ayrıca 25 TL'lik alışveriş yapanlara da sürpriz yapıldı. İşte ŞOK'un yepyeni aktüel kataloğu...