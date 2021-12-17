A101 hafta sonu aktüel kataloğunu yayınladı! Yeni indirimler belli oldu alışveriş yarışı başladı: 60 TL'den 20 TL'ye kadar düştü
A101 marketlerinde bu hatfa sonu indirime girecek ürünler belli oldu. Oyunseverler için kulaklık, oyun kolu, hoparlör, çeyiz alışverişi yapacaklar için süpürge, çay makisi, elektrikli cezve, evini yenilemek isteyenler için plazma, termosifon, buzdolabı, derin dondurucu, telefonunu değiştirmek isteyenler için akıllı telefonlar, mutfak ihtiyaçları için de gıdada indirimler başladı. Yoğurt 13 TL'ye düştü, kıyma 19 TL'ye, Ofçay 27 TL'ye düştü, salça ise 24 TL'ye... İşte A101'im beklenen aktüel ürünler kataloğu tam liste...
17.12.2021 10:05
- Son Güncelleme: 17.12.2021 10:05
A101'de her hafta sonunun yaklaşmasıyla envai çeşit ürün indirime giriyor. İndirimli ürünlerin hangileri olduğuna da aktüel kataloğundan bakılıyor. Dolayısıyla aktüel kataloğu cumartesi pazar günleri gelmeden önce detaylıca inceleniyor. Vatandaşlar daha sonra marketlere giderek ihtiyaçlarını alıyor. Bu hafta sonu teknolojik ürünler, tekstil ürünleri, gıda, elektronik ürünler indirime girdi. 60 TL'den 20 TL'ye kadar düştü. İşte A101 hafta sonu aktüel kataloğu...