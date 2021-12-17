A101 hafta sonu aktüel kataloğunu yayınladı! Yeni indirimler belli oldu alışveriş yarışı başladı: 60 TL’den 20 TL’ye kadar düştü

A101'de her hafta sonunun yaklaşmasıyla envai çeşit ürün indirime giriyor. İndirimli ürünlerin hangileri olduğuna da aktüel kataloğundan bakılıyor. Dolayısıyla aktüel kataloğu cumartesi pazar günleri gelmeden önce detaylıca inceleniyor. Vatandaşlar daha sonra marketlere giderek ihtiyaçlarını alıyor. Bu hafta sonu teknolojik ürünler, tekstil ürünleri, gıda, elektronik ürünler indirime girdi. 60 TL'den 20 TL'ye kadar düştü. İşte A101 hafta sonu aktüel kataloğu...