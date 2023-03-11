Sakın bunu yapmayın! Altın alacaklar DOĞDU GÜNEŞİNİZ! İslam Memiş'ten mühim uyarı! 11 Mart 2023 Gram, çeyrek, yarım, tam güncel canlı altın fiyatları...
Altın fiyatları en sık aratılanlar arasında yer aldı. Yatırımcılar uzmanlar tarafından yapılan altın yorumlarını büyük bir ilgiyle takip ediiyor. İşte güncel canlı altın fiyatları ve İslam Memiş altın yorumu.
İslam Memiş altın fiyatları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın, dolar, euro ve gram gümüş için yeni tahminlerde bulundu. Yatırımcılar ve altın alacaklar altın ne zaman alınmalı, altın artacak mı sorularına cevap arıyor. İşte İslam Memiş altın yorumu ve canlı altın fiyatları...
HAZİRAN SONRASI 1.500 TL
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Gram altın, Haziran sonrasında bin 450-bin 500 liraya kadar yükselebilir" dedi. İşte İslam Memiş'ten altın yorumları...
İslam Memiş, " Powell'ın açıklamalarından sonra uluslararası piyasalarda dolar değer kazanırken, emtia fiyatları değer kaybetti. Jerome Powell, güvercin beklenen açıklamasını şahin tonda yaptı ve piyasaları şaşırttı. Powell, enflasyon nedenli faiz artırımlarının devam edeceğinin sinyalini verdi. Dolar endeksi (dxy), 105,73 seviyesine yükseldi. Sanırım 107,0 seviyesine kadar yükselebilir." dedi.
ALIM FIRSATI
İslam Memiş, doların değer kazanmasıyla diğer para birimleri, altın, gümüş ve kripto paralarda da düşüşe neden olduğunu söyledi.